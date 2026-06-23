Chhattisgarh News Today: मजहबी रिवायतों, अकीदा और कानून के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यह सवाल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. बीते दिनों वक्फ बोर्ड के जरिये छत्तीसगढ़ में दरगाहों, उर्स और दूसरे मजहबी आयोजन के मौके पर नाच, गानों पर लगाई पाबंदी पर अदालत ने रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद पूरे देश में यह बहस तेज हो गई है कि मजहबी आयोजनों के तौर-तरीकों को तय करने का अधिकार किसके पास है और उसकी सीमाएं क्या हैं?