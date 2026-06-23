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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, दरगाहों और उर्स में जारी रहेंगे डीजे-धूमाल, नाच-गाने

Chhattisgarh High Court on Waqf Board Order: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दरगाहों, उर्स और दूसरे मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने पर पाबंदी लगा दिया था. अब अदालत सुनवाई में यह तय करेगी कि ऐसे आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है या नहीं? ऐसे में सबकी निगाहें अब अदालत पर टिकी हैं.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:22 PM IST
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, दरगाहों और उर्स में जारी रहेंगे डीजे-धूमाल, नाच-गाने
Image Credit: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

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