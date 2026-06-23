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Chhattisgarh News Today: मजहबी रिवायतों, अकीदा और कानून के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, यह सवाल एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है. बीते दिनों वक्फ बोर्ड के जरिये छत्तीसगढ़ में दरगाहों, उर्स और दूसरे मजहबी आयोजन के मौके पर नाच, गानों पर लगाई पाबंदी पर अदालत ने रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद पूरे देश में यह बहस तेज हो गई है कि मजहबी आयोजनों के तौर-तरीकों को तय करने का अधिकार किसके पास है और उसकी सीमाएं क्या हैं?
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें राज्य की सभी दरगाहों, उर्स और मुसलमानों के दूसरे मजहबी आयोजनों में डीजे, धूमाल, बैंड-बाजा और नाच-गाने जैसी सरगर्मियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी. अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल वक्फ बोर्ड का निर्देश प्रभावी नहीं रहेगा.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच ने की. वक्फ बोर्ड के इस फैसले को सूफी इस्लामिक बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर फिरोज शाह अहमद ने अदालत में चुनौती दी थी. उनकी ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का यह आदेश संविधान के मुताबिक नहीं है और बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला लिया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा विवाद 11 जून 2026 को जारी किए गए एक आदेश से शुरू हुआ. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा था कि दरगाहों और उर्स के दौरान डीजे बजाना, धूमाल लाना और नृत्य-संगीत जैसे प्रोग्राम आयोजित करना मजहबी रिवायतों के खिलाफ है. इसलिए इन सरगर्मियों पर तत्काल रोक लगाई जाए.
बोर्ड ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने का भी प्रावधान किया था. आदेश में कहा गया था कि अगर कोई शख्स या संस्था दरगाह परिसर में डीजे या धूमाल का इस्तेमाल करती है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद मुस्लिम समाज और अलग-अलग मजहबी कमेटियों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कुछ ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो कुछ इसके पक्ष में खड़े नजर आए.
वक्फ बोर्ड और याचिकाकर्ता ने फैसले के पक्ष-विरोध में क्या कहा?
अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे. वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि उर्स, कव्वाली और दूसरे मजहबी प्रोग्राम ज्यादातर वक्फ संपत्तियों के भीतर आयोजित होते हैं. ऐसे में इन जगहों का वकार और इसकी पाकीजगी को बनाए रखने के लिए नियम बनाना बोर्ड का अधिकार है.
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया. अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में कहा कि बोर्ड को लोगों की मजहबी रिवायतों, जश्न या त्योहार मनाने के तरीकों और सामाजिक रस्मों-रिवाजों पर एकतरफा पाबंदी लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने दलील दी कि कानूनी तौर पर बोर्ड को भारीभरकम जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है.
अदालत के अगले आदेश पर टिकी निगाहें
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस मामले को संगीन और विचार करने के लायक माना. इसके बाद अदालत ने आज मंगलवार (23 जून) को बीते 11 जून 2026 को जारी मूल आदेश के प्रभाव और उसके क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी. अब इस मामले में आगे की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है.
आने वाले दिनों में अदालत विस्तार से यह तय करेगी कि क्या वक्फ बोर्ड के पास इस तरह के पाबंदी लगाने का कानूनी अधिकार है या नहीं? साथ ही यह भी देखा जाएगा कि मजहबी प्रोग्राम में डीजे, धूमाल और दूसरी सांस्कृतिक सरगर्मियों पर रोक लगाना कानून की लिहाज से मुनासिब है या नहीं.