Chhattisgarh: मस्जिद तामीर पर भारी बवाल, हिंदू समुदाय की नाराजगी पर रुका काम

Chhattisgarh के कबीरधाम जिले में हिंदू समुदाय की आपत्ति के बाद मस्जिद का काम रुकवा दिया गया है. आरोप है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद को तामीर किया जा रहा था. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह जमीन उनके पुर्खों की है और वहां यहां हमेशा से रहते आए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 08, 2025, 08:32 AM IST

Chhattisgarh News: कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड स्थित चिल्फ़ी घाटी में एक जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय में तनाव है. गांव  वालों का आरोप है कि गौठान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ है. 

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद इस जमीन पर एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के जरिए एक मस्जिद बनाई जा रही है, जबकि यह जमीन गौठान के लिए पास की गई है. वहीं मुस्लिम समुदाय का इसके उलट कहना है और मानना है कि यह जमीन उनके पास पुर्खों से है.

क्या होता है गोठान?

गौठान छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे गांव के अंदर या आसपास पशुओं को रखने के लिए महफूज जगह के तौर पर बनाया जाता है. गौठान में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट और अन्य जैविक उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे गांव वालों, खासतौर पर महिला ग्रुप को रोजगार मिलता है.

क्या है गांव वालों का आरोप

गांव वालों का आरोप है कि इस जमीन पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव भी काफी समय से लंबित है. इसी मुद्दे पर चिल्फ़ी के सरपंच सहित कई ग्रामीणों ने कलेक्टर गोपाल वर्मा से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

उपमुख्यमंत्री के दौरे के बाद शुरू हुआ तनाव

गांव वालों और पंचायत प्रतिनिधियों के मुताबिक, कुछ दिन पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के चिल्फ़ी प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने इसी स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाने की मांग रखी थी. उपमुख्यमंत्री ने आदिवासी समुदाय की भावनाओं को सम्मान देते हुए इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था.

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिमा स्थापना की चर्चा के बाद ही इस जमीन पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया था, जिससे लोगों में नाराज़गी बढ़ी और वे प्रशासन से दखल की मांग कर रहे हैं. गांव वालों की ख्वाहिश है कि भूमि को कब्जे से मुक्त कर इसे गौठान और प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना के लिए सुरक्षित किया जाए.

मुस्लिम पक्ष का क्या है कहना?

वहीं विवाद में शामिल दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जगह बहुत पुरानी है और उनकी रहने की जगह है. उनके परिजन पीढ़ियों से यहां रहते आए हैं. उनका तर्क है कि यहां मुसलमान नमाज भी अदा करते हैं, और जो निर्माण किया जा रहा है, वह उनका आवास है, जिसमें वे नमाज भी अदा कर सकेंगे.

मस्जिद का तामीरी काम रुका हुआ है

मुस्लिम पक्ष के मुताबिक, उनके निर्माण को द्वेष भावना के कारण अवैध बताया जा रहा है, जबकि यह अतिक्रमण नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही उनकी मौजूदगी का हिस्सा है. ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दे दिया है. हालांकि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर अडिग हैं, जिसके चलते तनाव अभी भी बना हुआ है

