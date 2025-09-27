Chhattisgarh: आदिवासी बेटी संग दरिंदगी, गुस्से में उबल उठा मुस्लिम समाज, राज्यपाल से कर दी ये मांग

Chhattisgarh Gangrape Case: छत्तीसगढ़ के कवर्धा गैंगरेप मामले में मुस्लिम समाज ने मुल्जिमों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, बीते 23-24 सितंबर की दरमियानी रात को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आदिवासी युवती के साथ तीन नौजवानों ने गैंगरेप किया, जिनमें से दो मुल्जिम मुस्लिम समाज से हैं. वहीं, पुलिस ने तीनों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

गैंगरेप की घटना में दो मुल्जिम मुस्लिम समाज से होने की जानकारी मिलने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को पुलिस प्रशासन के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि अपराध का कोई धर्म या जात नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस घिनौनी वारदात की कड़ी निंदा करता है और पीड़िता के साथ पूरी तरह खड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम समाज ने त्वरित कार्रवाई की मांग की

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन और न्यायालय से मांग की है कि मुल्जिमों को ऐसी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके. मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों कहा कि इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई ही समाज में कानून का भय और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है.

मुल्जिमों ने कबूल किया गुनाह

पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में तीनों मुल्जिमों ने गैंगरेप के अपराध को स्वीकार किया है. जांच में यह भी मालूम हुआ है कि ये तीनों मुल्जिम आदतन अपराधी हैं. गौरतलब है कि इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों में गुस्सा था. गुस्साए लोगों ने इस घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मुल्जिमों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की.