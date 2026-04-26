Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3193462
Zee SalaamIndian Muslimचोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती, जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड

चोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती, जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी के शक में एक मुस्लिम दंपति के साथ कथित बदसलूकी और बेइज्जती का मामला सामने आया है. पीड़ित को पीटकर गांव में घुमाया गया, पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप है. घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:54 AM IST

Trending Photos

चोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती, जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद रहमान को चोरी के शक में गांव वालों ने पिटाई की और आधा सर मुंडवा कर, जूते की मला पहनाकर गांव में घुमाया. गांव वालों ने पीड़ित मोहम्मद रहमान ताज की पत्नी के साथ भी बदतमीजी की और रेप की धमकी दी. साथ ही मोहम्मद रहमान ताज के साथ उसकी पत्नी को भी पूरे गांव में घुमाकर जलील किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत नजदीकी थाने में की है. 

दरअसल, कल्याणपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद रहमान ताज पर पस्ता गांव के ग्रामीणों ने चोरी का आरोप लगाया था. पस्ता गांव वालों का आरोप था कि मोहम्मद रहमान ताज ने सोलर पैनल सिस्टम के तार चोरी की है. इसके बाद पस्ता गांव के सरपंच पति ने मोहम्मद रहमान को मामला सुलझाने के लिए बुलाया. मोहम्मद रहमान ताज अपनी पत्नी के साथ पस्ता गांव पहुंचा, ताकि मामले को बातचीत से सुलझाया जा सके.

लेकिन सरपंच पति और पस्ता गांव के लोगों ने मोहम्मद रहमान ताज का आधा सर मुंडवाकर और गले में जूते की मामला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान मोहम्मद रहमान ताज को अधनंगा रखा गया और उसकी पत्नी को भी पूरे गांव में घुमाया गया.  मोहम्मद रहमान ताज की पत्नी ने कहा कि उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने मेरे पति को पीटना और बेइज्जत करना शुरू कर दिया. पीड़ित की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने बीच-बचाव किया, तो उसे भी परेशान किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना के बाद रहमान ताज के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने चोरी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि रहमान ताज को बिना किसी सबूत के निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Muslim Neschhattisgarh newsChhattisgarh Mohammad Rehman Taj Assult Caseminority newsToday News

Trending news

Muslim Nes
चोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती,जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड
muslim news
बेंगलुरु मैराथन में दौड़े उमर अब्दुल्ला, भीड़ के जोश और इंतज़ामों के हुए मुरीद
US Iran Tension
अरब सागर में US नेवी का बड़ा एक्शन, ईरानी जहाज को लौटना पड़ा वापस
India UAE Relations
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच NSA अजीत डोभाल का UAE दौरा; इन मुद्दों पर हुई चर्चा
Palestine news
ग़ज़ा को खुशियां भी नसीब नहीं, 300 जोड़ों की शादी में 18 साल की दुल्हन को मारी गोली
iran news
ट्रंप की मनमानी पर तेहरान ने लगाया ब्रेक, ईरान-अमेरिका में फिर बढ़ी टेंशन!
Uttar Pradesh news
मामूली रंजिश को लेकर हैवान बना शिवम, दो मासूमों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा!
Telangana NEWS
सियासत की पिच पर बड़ी पारी खेलने को तैयार अजहरुद्दीन, MLC के लिए मिली हरी झंडी
Uttar Pradesh news
आशीष ने रहमान बनकर फातिमा को दिया धोखा; बेटे को बेचने की धमकी!
West Bengal news
West Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब