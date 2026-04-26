चोरी के शक में मुस्लिम दंपति की बेइज्जती, जूते की माला और अधनंगा कर सड़क पर कराई परेड

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चोरी के शक में एक मुस्लिम दंपति के साथ कथित बदसलूकी और बेइज्जती का मामला सामने आया है. पीड़ित को पीटकर गांव में घुमाया गया, पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप है. घटना का वीडियो वायरल है और पुलिस ने शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है. पूरी खबर के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद रहमान को चोरी के शक में गांव वालों ने पिटाई की और आधा सर मुंडवा कर, जूते की मला पहनाकर गांव में घुमाया. गांव वालों ने पीड़ित मोहम्मद रहमान ताज की पत्नी के साथ भी बदतमीजी की और रेप की धमकी दी. साथ ही मोहम्मद रहमान ताज के साथ उसकी पत्नी को भी पूरे गांव में घुमाकर जलील किया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत नजदीकी थाने में की है.
दरअसल, कल्याणपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद रहमान ताज पर पस्ता गांव के ग्रामीणों ने चोरी का आरोप लगाया था. पस्ता गांव वालों का आरोप था कि मोहम्मद रहमान ताज ने सोलर पैनल सिस्टम के तार चोरी की है. इसके बाद पस्ता गांव के सरपंच पति ने मोहम्मद रहमान को मामला सुलझाने के लिए बुलाया. मोहम्मद रहमान ताज अपनी पत्नी के साथ पस्ता गांव पहुंचा, ताकि मामले को बातचीत से सुलझाया जा सके.
लेकिन सरपंच पति और पस्ता गांव के लोगों ने मोहम्मद रहमान ताज का आधा सर मुंडवाकर और गले में जूते की मामला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान मोहम्मद रहमान ताज को अधनंगा रखा गया और उसकी पत्नी को भी पूरे गांव में घुमाया गया. मोहम्मद रहमान ताज की पत्नी ने कहा कि उन्होंने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे, उन्होंने मेरे पति को पीटना और बेइज्जत करना शुरू कर दिया. पीड़ित की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने बीच-बचाव किया, तो उसे भी परेशान किया गया.
इस घटना के बाद रहमान ताज के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने चोरी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि रहमान ताज को बिना किसी सबूत के निशाना बनाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.