/पैगंबर मुहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा; पश्चिम बंगाल में उठी कार्रवाई की मांग

महिलाओं का कहना है कि किसी भी धर्म के आराध्य और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करने का साहस न करे. मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित भाजपा नेत्री के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी अपील की.