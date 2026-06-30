/पैगंबर मुहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा; पश्चिम बंगाल में उठी कार्रवाई की मांग

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Nazia Elahi Khan Blasphemy Controversy: पैगंबर मुहम्मद (स.) और उनकी पत्नी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली सनातनी नाजिया के खिलाफ देश भर में मुकदमों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक नाजिया को गिरफ्तार नहीं किया गया है. इसके उलट नाजिया खुलेआम मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रही है और अपनी गलती को डिफेंड कर रही है. नाजिया की गिरफ्तारी के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया है. इन प्रदर्शनों में खासकर महिलाएं सामने आ रही हैं और कार्रवाई की मांग कर रही हैं.
सनातनी नाजिया इलाही खान की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला. महिलाओं ने जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नाजिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचीं और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. महिलाओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा नेत्री नायजा इलाही खान ने पैगंबर मुहम्मद (स.) और पाक कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
महिलाओं का कहना है कि किसी भी धर्म के आराध्य और धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करने का साहस न करे. मुस्लिम समाज की महिलाओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित भाजपा नेत्री के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी अपील की.