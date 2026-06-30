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पैगंबर मुहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा; पश्चिम बंगाल में उठी कार्रवाई की मांग

Nazia Elahi Khan Blasphemy Controversy: नाजिया इलाही खान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है. राजनांदगांव में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. महिलाओं का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामलों में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:22 PM IST
पैगंबर मुहम्मद (स.) पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फूटा गुस्सा; पश्चिम बंगाल में उठी कार्रवाई की मांग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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