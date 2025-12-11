इमरान के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, ब्राह्मण समाज की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. दुर्ग जिले के सेक्टर-1 के निवासी इमरान खान के जरिए ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई, जिसके बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

इमरान खान नाम के एक युवक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के एक मामले से जुड़े चार आरोपियों को ब्राह्मण बताकर पूरे ब्राह्मण समाज को टार्गेट किया गया है. पोस्ट में पूरे ब्राह्मण समाज को गद्दार और यूरेशिया से आया विदेशी बताया गया है.

इमरान ने इसी पोस्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया, जिसके बाद ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश फैल गया. पोस्ट के वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में भिलाई के सेक्टर-6 स्थित कोतवाली थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इमरान खान द्वारा ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है इसलिए समाज ने सामूहिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस की तत्परता पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. वहीं भिलाई के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलते ही आरोपी इमरान खान को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी इमरान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अब पोस्ट के स्रोत की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मूल रूप से आपत्तिजनक सामग्री किसने प्रसारित की. मामले के सामने आने के बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बलों की गश्त बढ़ा दी गई है.