/रायपुर में UCC पर मंथन आज, क्या छत्तीसगढ़ बदलने जा रहा है पर्सनल लॉ का ढांचा?

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Chhattisgarh UCC News: छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की कवायद आज एक अहम मरहले में दाखिल होने जा रही है. इसको लेकर हालिया दिनों रियासत की विष्णु देव साय हुकूमत ने एक कमेटी को तश्कील दिया था. इसी मकसद से तश्कील दी गई कमेटी की पहली बैठक आज शुक्रवार (24 जुलाई) को राजधानी रायपुर में होगी.
इस बैठक में सूबे में UCC लागू करने और उसका मसौदा तैयार करने के सिलसिले में बातचीत की जाएगी. यह बैठक दोपहर 12 बजे चीफ सेक्रेटरी शील के ऑफिस में होगी. इस कमेटी की सदर सुप्रीम कोर्ट की साबिक जस्टिस रंजना देसाई हैं. इसके अलावा कमेटी में उत्तराखंड के रिटायर्ड आईएएस अफसर शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अफसर एम.के. रावत, सीनियर वकील मोहन पवार और साबिक प्रिंसिपुल ज्योति रानी सिंह बतौर रुक्न शामिल हैं.
कमेटी का मकसद सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से जुड़ी मौजूदा कानूनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेना है. इसके बाद कमेटी अपना मसौदा और तजवीजें तैयार करके रियासती हुकूमत को सौंपेगी. इस मसौदे में निकाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और गोद लेने से जुड़े मौजूआत को शामिल किया जाएगा, जिन पर कमेटी अपनी सिफारिशें तैयार करेगी.
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