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रायपुर में UCC पर मंथन आज, क्या छत्तीसगढ़ बदलने जा रहा है पर्सनल लॉ का ढांचा?

Chhattisgarh UCC Meeting in Raipur: छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में आज बड़ा कदम उठाया जाएगा. रायपुर में जस्टिस रंजना देसाई की सदारत वाली कमेटी पहली बैठक करेगी, जिसमें UCC का मसौदा तैयार करने और निकाह, तलाक, विरासत, गोद लेने व भरण-पोषण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 24, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:17 PM IST
रायपुर में UCC पर मंथन आज, क्या छत्तीसगढ़ बदलने जा रहा है पर्सनल लॉ का ढांचा?
Image Credit: छत्तीसगढ़ यूसीसी कमेटी की सदर रंजना देसाई (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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