छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने हिन्दू कब्जाधारियों को नोटिस भेज 48 घंटे के दिया अल्टीमेटम; ब्राम्हण समाज चिरागपा!

Raipur News Today: केंद्र सरकार के जरिये विवादित वक्फ संशोधित कानून लागू करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में उहापोह की स्थिति है. हालांकि, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है. नया वक्फ कानून लागू होने के बाद इधर-उधर बिखरी संपत्तियों को एकजुट किया जा रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को खाली कराने को लेकर नोटिस भेजा है.

बताया जा रहा कि इन वक्फ संपत्तियों पर बहुसंख्यक समाज के लोगों को कब्जा है. दिवाली पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के जरिये भेजे गए नोटिस से हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के लोग आग बबूला हो गए. यह नोटिस दिवाली से ठीक पहले हिंदूओं से जमीन खाली कराने को लेकर भेजी गई है. जिसमें राजधानी रायपुर के पुरानीबस्ती इलाके के 3 लोगों को नोटिस भेजा गया है.

राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि अमीनपारा में स्थित हजरत खाकी शाह की जमीन पर कब्जा किया गया. इसलिए कब्जाधारियों को वक्फ की जमीन खाली करने को कहा गया है. नोटिस भेजे जाने पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों भड़क गए. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खाद्य आयोग अध्यक्ष संदीप शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिवाली पर पुरानी बस्ती के लोगों को नोटिस भेजे जाने पर नाराजगी जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने पर कब्जाधारियों ने बताया कि वे लोग यहां पर 65 से 70 सालों से रह रहे हैं, इससे पहले कभी नोटिस नहीं आई. यह नोटिस दिवाली के समय भेजी गई जिसने दिवाली की खुशियों पर पानी फेर दिया. कब्जाधारियों के समर्थन में वार्ड के पार्षद और ब्राम्हण समाज के लोग आगे आए हैं. उन्होंने कहा कि सालों से ये लोग रह रहे, वफ्फ ने नोटिस भेजा है. अब वह कहां जाएंगे. ब्राम्हण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि वह वक्फ से भी जमीन के कागज मांगेंगे, क्योंकि वक्फ धीरे-धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है.

यह भी पढ़ें: '13% वाला CM, 2% डिप्टी CM तो 18% वाला क्या दरी बिछावन मंत्री' AIMIM के इस पोस्ट से मचा बवाल