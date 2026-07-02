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ऑनलाइन वेरिफिकेशन में छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों को मिली क्लीन चिट, बोर्ड अब कब्जाधारियों पर कसेगा शिकंजा!

Chhattisgarh Waqf Properties Verification: छत्तीसगढ़ में मरकजी हुकूमत के नए कानून के तहत हुए वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन वेरिफिकेश का अमल पूरा हो गया. इसके तहत छत्तीसगढ़ में सभी 2006 वक्फ संपत्तियां सही और प्रमाणित पाई गई हैं. किसी भी संपत्ति पर कोई ऐतराजात नहीं आए हैं. वहीं, अब बोर्ड ने कुछ संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जों को हटाने के लिए खास मुहिम चलाने का ऐलान किया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 02, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:25 AM IST
ऑनलाइन वेरिफिकेशन में छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों को मिली क्लीन चिट, बोर्ड अब कब्जाधारियों पर कसेगा शिकंजा!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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