/ऑनलाइन वेरिफिकेशन में छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों को मिली क्लीन चिट, बोर्ड अब कब्जाधारियों पर कसेगा शिकंजा!

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Chhattisgarh News Today: छत्तीसगढ़ की बेशकीमती वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मरकजी हुकूमत के नए कानून के तहत ऑनलाइन वेरिफिकेशन में रियासत की सभी 2006 वक्फ संपत्तियां दस्तावेजों के लिहाज से सही पाई गई हैं. खास बात यह है कि एक भी संपत्ति पर किसी तरह का कोई एतराज दर्ज नहीं दर्ज कराया गया है.
इसके साथ ही देश की उन रियासतों में शामिल हो गया है, जिसने सबसे पहले वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया है. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के मुताबिक, रियासत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 5 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. इनमें से लगभग 3500 करोड़ रुपये की संपत्ति शहरी इलाकों में है, जबकि करीब 1500 करोड़ रुपये की संपत्ति रूरल इलाकों में मौजूद है.
छत्तीसगढ़े में दर्ज हैं, 2006 वक्फ संपत्तियां
बता दें, मरकजी हुकूमत के नए कानून के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया है. इस अमल में रियासत की सभी 2006 संपत्तियों के रिकॉर्ड की जांच हुई और इस दौरान सभी के दस्तावेज सही पाए गए. किसी भी वक्फ संपत्ति पर कोई ऐतराज दर्ज नहीं हुई, और न ही किसी ने इसकी मुख़ालिफ़त की. इससे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को बड़ी मजबूती मिली है.
वेरिफिकेशन का अमल पूरी होने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों को गैर-कानूनी या जबरन किए गए कब्जों से आजाद कराने की कवायद शुरू कर दी है. बोर्ड ने साफ किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में खास मुहिम चलाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने वक्फ की जमीन या दूसरी संपत्तियों पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है.
छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों से हटाया जाएगा गैर-कानूनी कब्जा
रियासती वक्फ बोर्ड का कहना है कि मुहिम के दौरान गैर-कानूनी कब्जों की पहचान की जाएगी और उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिन लोगों ने नियमों के खिलाफ वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
वक्फ बोर्ड का मानना है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणित होने के बाद अब संपत्तियों की पहचान और उनकी सेफ्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा आसान हो जाएगी. इससे गैर-कानूनी कब्जों के मामलों में भी तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
भारत में कुल कितनी है वक्फ संपत्ति?
भारत में वक्फ संपत्तियों का नेटवर्क बहुत बड़ा और देश के अलग-अलग हिस्सों में फैला हुआ है. अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025–2026 में देश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या लगभग 8.72 लाख (8 लाख 72 हजार से ज्यादा) बताई जाती है. कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या और भी ज्यादा बताई जाती है, लेकिन ऑफिशियलती तौर पर ये आंकड़ा करीब 8.72 लाख का माना जाता है.
इन संपत्तियों का कुल रकबा लगभग 9.4 लाख एकड़ बताया जा रहा है, जबकि कुछ दूसरी रिपोर्टों में इसके 38 लाख एकड़ से भी ज्यादा होने का दावा किया गया है. कीमत की बात करें तो भारत की वक्फ संपत्तियों का अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 14 अरब डॉलर तक है. देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों शामिल हैं.