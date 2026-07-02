/ऑनलाइन वेरिफिकेशन में छत्तीसगढ़ की वक्फ संपत्तियों को मिली क्लीन चिट, बोर्ड अब कब्जाधारियों पर कसेगा शिकंजा!

इन संपत्तियों का कुल रकबा लगभग 9.4 लाख एकड़ बताया जा रहा है, जबकि कुछ दूसरी रिपोर्टों में इसके 38 लाख एकड़ से भी ज्यादा होने का दावा किया गया है. कीमत की बात करें तो भारत की वक्फ संपत्तियों का अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 14 अरब डॉलर तक है. देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं, जिनमें सुन्नी और शिया दोनों शामिल हैं.