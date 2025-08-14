Chhindwara: मुस्लिम समुदाय ने निकाली तिरंगा यात्रा, मस्जिद के इमाम के साथ लोगों ने दिया देशभक्ति का पैगाम

Madhya Pradesh News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशवासियों में हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया. इस यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग और उलेमा तिरंगा लेकर शामिल हुए. यह यात्रा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश की 79वां स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रखा गया था.

दरअसल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में अंजुमन इस्लामुद्दीन कमेटी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया. इस यात्रा ने पूरे शहर में जोश और देशभक्ति की लहर दौड़ा दी. अंजुमन इस्लामुद्दीन कमेटी के सदस्यों, मस्जिद के पेश-इमामों और बड़ी संख्या में आम लोग इस यात्रा में शामिल हुए. इस यात्रा के दौरान हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुस्लिम समाज से अपने घरों, दुकानों और गलियों में तिरंगा फहराने की अपील की गई.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा में अंजुमन इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का जोश देखने को मिला. इस यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से गलियां गूंज उठीं और पूरा माहौल देशभक्ति के रंगों से रंग गया.

गौरतलब है कि देश भर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं. इस यात्रा में भारी तादाद में शामिल होकर लोग स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाते हैं, अपनी देशभक्ति को व्यक्त करते हैं. मुस्लिम समाज भी इस तरह की यात्राएं निकाल कर देश में भाईचारे और देशवासी के रूप में एक होने का सबूत देते हैं. भारत की यही खूबसूरती है कि तमाम विविधता के बाद भी हम एक संविधान और तिरंगे के नीचे सभी इकठ्ठा हो जाते हैं. यही भारत की एकता और मजबूती का प्रतीक है.

भारत की स्वतंत्रता से मुस्लिम समुदाय और खासकर उलेमा का खास लगाव है. स्वतंत्रता संग्राम में भारत के मज़हबी तबके और उलेमा ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था. इस दौरान भारी तादाद में मुस्लिम उलेमा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.