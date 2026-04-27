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हज यात्रियों को छोड़कर आ रही कार का एक्सिडेंट, तीन की मौत तीन घायल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर घायल हैं. प्रारंभिक जांच में चालक को नींद आने या नियंत्रण खोने की आशंका जताई गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:13 PM IST

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरानाला क्षेत्र में सोमवार (27 अप्रैल) की सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया. महाराष्ट्र के नागपुर में हज यात्रियों को छोड़कर मध्य प्रदेशके छिंदवाड़ा लौट रही कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों का इलाज छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां से 1 महिला की हालत बेहद गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति ने छिंदवाड़ा के अस्पताल में दम तोड़ दिया. कार में सवार 3 अन्य लोग भी हादसे में बुरी तरह घायल हुए हैं. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छिंदवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है.

सिविल सर्जन सुशील दुबे ने बताया कि सभी 5 मरीजों को सुबह 7 बजे के आसपास छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया था जिनमें 2 लोग मृत अवस्था में थे और 3 घायलों को रेफर कर दिया गया था. सभी मृतकों को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे में कार के पेड़ से टकराने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, सुबह का समय होने के कारण चालक को नींद आने या फिर वाहन पर से अचानक नियंत्रण खोने के चलते यह हादसा हुआ है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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