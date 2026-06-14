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पाकिस्तान में बचपन की चीखें अनसुनी, लाखों बच्चे आज भी मजदूरी की जंजीरों में कैद

Pakistan News: विश्व बाल श्रम दिवस मनाने के बावजूद पाकिस्तान में बाल श्रम की समस्या गंभीर बनी हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, बड़ी संख्या में बच्चे वर्कशॉप, ढाबों और दूसरे अनौपचारिक कामों में लगे हैं, जिससे कानूनों और सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 14, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:20 PM IST
पाकिस्तान में बचपन की चीखें अनसुनी, लाखों बच्चे आज भी मजदूरी की जंजीरों में कैद

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