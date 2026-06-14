खबरों के मुताबिक, प्रभावशाली अधिकारियों और न्यायपालिका के सदस्यों के घरों में भी बाल श्रम होता है, जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है. सरकार की पहलों, जैसे बाल संरक्षण कानून, भीख मांगने के खिलाफ कानून और बाल कल्याण संस्थानों की स्थापना को काफी फंड मिलने के बावजूद बहुत कम नतीजे मिले हैं. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, बच्चों का भीख मांगना, कचरा बीनना और खतरनाक क्षेत्रों में काम करना अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) ने बार-बार बाल श्रम की वैश्विक चुनौती को उजागर किया है और इस संदेश को बढ़ावा दिया है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है. हालांकि, 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में लाखों बच्चे, जिनमें पाकिस्तान के भी काफी बच्चे शामिल हैं. मुश्किल और अक्सर खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं.