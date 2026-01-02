हिंसा के बाद Jaipur के चौमूं में गरजा बुलडोजर, इमाम चौर पर कई प्रोपर्टी जमींदोज

Chomu Bulldozer Action: जयपुर जिले के चौमूं कस्बे में मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. इसी कड़ी में चौमूं के इमाम चौक इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है. कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

चौमूं में गरजा बुलडोजर

दरअसल, कुछ दिन पहले चौमूं में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हुआ था. यह विवाद देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा और पुलिस पर पथराव की घटना हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, वहीं नगर परिषद ने क्षेत्र में अवैध निर्माणों की जांच को तेज कर दिया.

अवैध निर्माण की शिकायतें

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इमाम चौक इलाके में लंबे समय से सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं. जांच के बाद नगर परिषद की ओर से 19 से 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. इन नोटिसों में संबंधित लोगों को तय समय सीमा के भीतर जवाब देने और स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे. नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद आज गुरुवार को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई

पुलिस ने क्या कहा?

चौमूं थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के साथ समन्वय में पुलिस मौके पर मौजूद है और कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है. उनका कहना था कि नगर परिषद ने जिन निर्माणों को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित किया है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा.

जयपुर पश्चिम के एडीसीपी राजेश गुप्ता ने भी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि नगर परिषद के जरिए चिन्हित सभी अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि करीब 19-20 नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके थे और जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले माहौल बिगाड़ने और पुलिस पर पथराव करने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई थी, उनके अवैध निर्माण भी इस कार्रवाई के दायरे में शामिल हैं.

इलाके में बढ़ाई गई सिक्योरिटी

कार्रवाई के दौरान इमाम चौक और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरे इलाके की निगरानी की गई, ताकि किसी तरह की अफवाह या तनावपूर्ण स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके. प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है.