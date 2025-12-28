Advertisement
Chomu Violence: इंटरनेट बहाल, पुलिस ने दी वॉर्निंग, जानें इलाके के हालात

Chomu Violence: राजस्थान के चौमूं में हिंसा के बाद अब इंटरनेट शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही इलाके में कई और ढील भी दी गई हैं. हालांकि, पुलिस काफी एक्टिव है और लागातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 28, 2025, 10:49 AM IST

Chomu Violence: इंटरनेट बहाल, पुलिस ने दी वॉर्निंग, जानें इलाके के हालात

Chomu Violence: चौमूं में हाल ही में उपजे विवाद के बाद अब हालात नॉर्मल हो गए हैं. प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर लगाई गई इंटरनेट सेवा पर रोक हटा ली गई है और इलाके में इंटरनेट दोबारा बहाल कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है और हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं.

चोमू में इंटरनेट बहाल

इंटरनेट सेवा शुरू होते ही सोशल मीडिया एक बार फिर सक्रिय हो गया है. इसके साथ ही विवाद से जुड़े कई तरह के वीडियो और पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे हैं. खासतौर पर पत्थरबाजी से जुड़े कुछ वीडियो तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर पुलिस सतर्क है.

पुलिस ने दी लोगों को वॉर्निंग

प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी भ्रामक जानकारी या अफवाह को गंभीरता से लिया जाएगा. पुलिस की टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैनी नजर बनाए हुए है और भ्रामक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में एसटीएफ तैनात

एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की तैनाती अभी भी जारी है. अधिकारियों का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

इस मामले पर स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने या भ्रामक पोस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा न करें और प्रशासन का सहयोग करें. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए भी इलाकों पर नजर बनाए हुए है. कोई भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसे हरगिज बख्शा नहीं जाएगा.

100 से ज्यादा लोग हिरासत में

चौमूं हिंसा मामले में पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है. ये पूरा विवाद अतिक्रमण हटाने के बाद उपजा था. दरअसल, मस्जिद के पास पढ़े पत्थरों को पुलिस ने इलाकाई लोगों से बात करने के बाद हटाया था. जिसके बाद देर रात यहां रैलिंग बनाई जाने लगी. इसी दौरान हिंसा भड़ गई. कई पुलिसकर्मी पथराव की वजह से घायल हुए. इसके बाद इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया और भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई.

ChomuChomu Violencemuslim news

