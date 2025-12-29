चौमूं में विवाद के मुस्लिम मुहल्लों में पसरा सन्नाटा, प्रशासन ने 4 अवैध निर्माण और 20 बूचड़खानों को भेजा नोटिस

Chomu Violence Update: राजस्थान के चौमूं में हाल ही में हुए विवाद और पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, इस मामले में राज्य की बीजेपी सरकार और प्रशासन सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है. प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अब कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चौमूं में अब जिला प्रशासन कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.

प्रशासन की ओर से अब तक चौमूं क्षेत्र में 4 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं. इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित 20 बूचड़खानों को भी नोटिस थमाया गया है. इन बूचड़खानों के बाहर अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियों और रैंप को हटाने के निर्देश दिए गए हैं. सभी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है.

बताया जा रहा है कि चौमूं में तीन दिन बाद बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. पूरे मामले पर स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश और एडिशनल कमिश्नर डॉ. राजीव पचार लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस के आला अधिकारी हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

इसी कड़ी में चौमूं नगर परिषद प्रशासन ने भी शहर में अवैध अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. नगर परिषद ने इमाम चौक जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित घरों और दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमणों को लेकर नोटिस जारी किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर बने चबूतरे, अवैध सीढ़ियां और अन्य सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा.

प्रशासन का कहना है कि इन अतिक्रमणों की वजह से आम लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी, इसी वजह से यह कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा चौमूं शहर में बिना इजाजत और नियमों का उल्लंघन कर संचालित नॉनवेज दुकानों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. सभी नोटिस धारकों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. तय समय सीमा में जवाब नहीं देने या अतिक्रमण नहीं हटाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

इस बीच चौमूं में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण बताए जा रहे हैं. 25 दिसंबर की रात को तनावपूर्ण स्थिति बनने के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है. दरअसल, 25 दिसंबर की रात चौमूं बस स्टैंड स्थित मस्जिद पर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था.

पुलिस नामजद आरोपियों और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. चौमूं क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के मोहल्लों में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है. हालांकि हालात को नियंत्रण में बताया जा रहा है. संवेदनशील इलाकों में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के जवान भी मौके पर मौजूद हैं. कुछ जगहों पर चौमूं में बाजार खुले हुए हैं.

