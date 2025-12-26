Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3054130
Zee SalaamIndian Muslim

कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में

Chomu Violence Reason: जयपुर के चौमू कस्बे में शुक्रवार की रात भारी हंगामा हुआ. ये विवाद मस्जिद के बाहर से पत्थर उठाने के बाद रैलिंग लगाने को लेकर हुआ है. अभी तक 80 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 26, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में

Chomu Violence Reason: राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में देर रात हुए विवाद के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हालात को संभालने के लिए पूरे कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस लगातार हालात का जायज़ा ले रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. यह पाबंदी शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी.

चोमू में कैसे हुआ बवाल?

शुक्रवार तड़के राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में अचानक तनाव फैल गया. बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास पत्थर हटाने और रेलिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

यह पूरा मामला चौमूं की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से जुड़ा बताया जा रहा है. बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, जिनकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी. एक दिन पहले ही चौमूं थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें आपसी सहमति से इन पत्थरों को हटाने का फैसला लिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह तीन बजे लगने लगी रैलिंग

समुदाय की मौजूदगी में पत्थरों को शांतिपूर्ण ढंग से हटा भी लिया गया था, लेकिन शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जब खाली की गई जगह पर कुछ लोगों ने रेलिंग लगाने का काम शुरू किया, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध कर दिया. विरोध बढ़ते-बढ़ते हिंसा में बदल गया और स्थिति बेकाबू हो गई.

कई पुलिसकर्मी घायल, 80 लोग हिरासत में

इस घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 80 लोगों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं भी सामिल है. हिरासत में लिए गए लोगों ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की थी और वह इस बात की कसम खा सकते हैं.

पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देर रात जिस तरह पुलिस को चुनौती दी गई और पुलिस पर हमला किया गया, वह निंदनीय है. उन्होंने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. फिलहाल, चौमूं में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या दोबारा तनाव की स्थिति से बचा जा सके

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीष अग्रवाल और स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश स्वयं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर हालात की निगरानी कर रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

jaipurChomumuslim news

Trending news

jaipur
कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में
Humayun Kabir
साम्प्रदायिकता की आग में आज फिर घी डालेंगे हुमायूं कबीर; बाबरी मस्जिद पर बड़ा फैसला
Bakhtiyarpur Junction
Bihar: बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदले नाम, हिंदू संगठनों ने चलाया बड़ा अभियान
Kashmir
काशीपुर में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट, जबरदस्ती नारे लगवाने वाले गिरफ्तार
Kailash Vijayvargiya
'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों
Nigeria
Nigeria की मस्जिद में धमाके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर हवाई हमला
iltija mufti
RSS और बजरंगदल हैं कैंसर- कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले से नाराज इल्तिजा का तीखा बयान
Mecca
Mecca की ग्रैंड मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, ऊंचाई से छलांग लगाने वाला था शख्स
Bangladesh news
क्या है तारिक रहमान की खास योजना? जिससे सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात!
Bareilly News
Bareilly: पैगंबर मुहम्मद (स.) पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, लोगों ने की पिटाई