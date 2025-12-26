कैसे हिंसा की आग में जलने लगा जयपुर का चौमू कस्बा? महिला समेत 80 लोग हिरासत में

Chomu Violence Reason: राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में देर रात हुए विवाद के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हालात को संभालने के लिए पूरे कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस लगातार हालात का जायज़ा ले रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर चौमूं कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. यह पाबंदी शुक्रवार सुबह 7 बजे से शनिवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी.

चोमू में कैसे हुआ बवाल?

शुक्रवार तड़के राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में अचानक तनाव फैल गया. बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास पत्थर हटाने और रेलिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा.

यह पूरा मामला चौमूं की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से जुड़ा बताया जा रहा है. बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे, जिनकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी. एक दिन पहले ही चौमूं थाना पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें आपसी सहमति से इन पत्थरों को हटाने का फैसला लिया गया था.

सुबह तीन बजे लगने लगी रैलिंग

समुदाय की मौजूदगी में पत्थरों को शांतिपूर्ण ढंग से हटा भी लिया गया था, लेकिन शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जब खाली की गई जगह पर कुछ लोगों ने रेलिंग लगाने का काम शुरू किया, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध कर दिया. विरोध बढ़ते-बढ़ते हिंसा में बदल गया और स्थिति बेकाबू हो गई.

कई पुलिसकर्मी घायल, 80 लोग हिरासत में

इस घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 80 लोगों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में महिलाएं भी सामिल है. हिरासत में लिए गए लोगों ने मीडिया से कहा कि उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की थी और वह इस बात की कसम खा सकते हैं.

पूरे मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि देर रात जिस तरह पुलिस को चुनौती दी गई और पुलिस पर हमला किया गया, वह निंदनीय है. उन्होंने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. फिलहाल, चौमूं में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या दोबारा तनाव की स्थिति से बचा जा सके

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मनीष अग्रवाल और स्पेशल ऑपरेशन कमिश्नर राहुल प्रकाश स्वयं जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर हालात की निगरानी कर रहे हैं.