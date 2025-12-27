Advertisement
Chomu Violence Update: चौमूं हिंसा में क्या है अब तक का अपडेट, हिरासत में 110 लोग?

Chomu Violence Update: राजस्थान के चौमूं में फिलाहल हालात नॉर्मल है. पुलिस ने हिंसा के मामले में 110 लोगों को हिरासत मे ंलिया है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल को तौनात किया गया है. 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 27, 2025, 12:05 PM IST

Chomu Violence Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमूं इलाके में शुक्रवार को पथराव की घटना के बाद पुलिस ने 110 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. यह तनाव स्थानीय मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण को लेकर भड़का था. जयपुर पश्चिम के डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने जानकारी दी है कि उपद्रवियों और पुलिस के बीच पथराव हुआ था.

110 लोगों को हिरासत में लिया गया

उन्होंने कहा,"चौमूं में एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद को लेकर तनाव पैदा हुआ. जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को उनके घरों से पकड़कर हिरासत में लिया. कुल 110 उपद्रवियों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है."

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, चौमूं में मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो अब हिंसा में बदल गया. हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत सख्ती दिखाई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं.

फिलहाल इलाके का माहौल शांत

जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है. उन्होंने कहा,"जो लोग संदिग्ध नजर आए, उन्हें पकड़ लिया गया है. कुछ जगहों पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश भी की गई, ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. फिलहाल मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है."

राहुल प्रकाश ने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए कई लोग आदतन उपद्रवी हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग अभी बच निकले हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. यह घटना कलंदरी मस्जिद के पास हुई, जहां कथित अतिक्रमण को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है.

मंत्री बोले, नहीं होने चाहिए थी ऐसी हिंसा

इस बीच, राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने सार्वजनिक जीवन को खतरे से बचाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी के साथ काम किया.

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जवाहर सिंह बेधम ने कहा,"जयपुर-सीकर रोड के किनारे निर्माण कार्य चल रहा है. कई अवैध संरचनाओं की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे थे, जिससे लोगों की जान को खतरा था. इस खतरे को देखते हुए पुलिस ने अतिक्रमण का निरीक्षण किया और सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी. बातचीत और आपसी सहमति के बाद अवैध ढांचे हटाए गए थे.

उन्होंने आगे कहा कि समस्या तब शुरू हुई, जब कुछ लोगों ने हटाए गए स्थान पर दोबारा रेलिंग लगाने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत उन्हें रोक दिया, लेकिन ये लोग उपद्रवी थे और साजिश के तहत उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. मैं पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार किया, सख्त कार्रवाई की और दोबारा रेलिंग लगाने से रोका. पुलिस ने वहां बैरिकेड्स भी लगाए हैं."

