खुले मंच से मुसलमानों को मारने की धमकी; हिन्दू नौजवान ने माइक छीनकर रोका तो मिल रही धमकी!

Rajasthan News: भारत अपनी विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और देश के "अनेकता में एकता" की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. हालांकि, बीते कुछ सालों में देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है और कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. आलम यह है कि अल्पसंख्यकों को गोतस्करी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसे आरोप लगाकर हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है, जबकि कई पर्वों और इलाकों में व्यापार के नाम पर बॉयकाट करने की भी अपील की जाती रही है.

वहीं, हालिया कुछ दिनों से कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर समाज में नफरत बो रहे लोगों को करारा जवाब दिया है. उत्तराखंड के कोटेद्वार में 26 जनवरी 2026 को दीपक कुमार ने एक मुस्लिम शख्स को हिंदूवादी संगठनों से बचाया था. इसके बाद दीपक कुमार पूरे देश में मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर हो गए और लोगों ने उनके इस कदम की खूब सरहना की.

इसी तरह सांप्रदायिक सौहार्द की एक और मिसाल पेश की है राजस्थान के चूरू के रहने वाले नौजवान विक्की दुधवा ने, जब एक निजी कार्यक्रम के दौरान हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने एक समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान दिया, तो विक्की दुधवा ने आगे बढ़कर उन्हें ऐसा करने से रोका. उन्होंने कहा कि अगर इस मंच से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई, तो वह कार्यक्रम कैंसल कर देंगे. इतना ही नहीं उन्होंने मौके पर मौजूद नफरती भाषण देने का समर्थन करने वालों से कार्यक्रम छोड़कर जाने की भी अपील कर दी. विक्की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग उनके इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं.

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मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के चूरू स्थित दुधवाखारा में विशाल जागरण का आयोजन किया गया था. इसका मकसद गायों की रक्षा करना, अपाहिज, चोटिल और दुर्घटनाग्रस्त गायों देखभाल के लिए लोगों को जागरुक करना था. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या अलग-अलग समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे. जागरण में आए लोगों को संबोधित करते हुए हिंदूवादी संगठन के योगी नाम के नौजवान ने विवादित बयान दिया. योगी ने मंच से कहा कि "देश में जितनी भी मस्जिदें हैं, वहां मैं हनुमान चालीसा का करवाऊंगा. दिल्ली में जाकर मुसलमानों को मारूंगा." संबोधन में शख्स ने कई और विवादित बयान दिए.

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इसके बाद मंच पर मौजूद विक्की दुधवा ने तुरंत योगी नाम के नौजवान को ऐसा करने से रोक दिया. उन्होंने माइक अपने हाथ में लेते हुए कहा कि "इन भाई के विचार से मैं सहमत नहीं हूं." उन्होंने आगे कहा, "मैं जिस शहर में रहता हूं वहां हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं. मैं इस तरह की विचारधारा का पुरजोर विरोध करता हूं और इसके लिए कार्यक्रम भी कैंसल कर सकता हूं. साथ ही अगर कोई इनकी बात से सहमत है, तो कार्यक्रम छोड़कर जा सकता है."

विक्की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया. एक तरफ कई यूजर्स इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की अद्भुत मिसाल करार दे रह हैं, तो वहीं कई हिंदूवादी संगठन भड़क गए. उन्होंने विक्की दुधवा को वीडियो जारी कर धमकी देनी शुरू कर दी है. इस संबंध में विक्की दुधवा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "इस तरह के लोगों से मुझे डर नहीं लगता है. मेरे हिंदू मु्स्लिम भाईचारे की बात करने और उन लोगों के बयान के विरोध के बाद पूरी आशंका हैं कि वह कुछ करेंगे."

फोन पर बातीचत में विक्की ने आशंका जताई कि वह मुझे नुकसान जरुर पहुंचाएंगे, लेकिन मैं इन सब बातों से नहीं डरता हूं. उन्होंने कहा कि मुझे जन्म देने वाली मां ने मुझे सच बोलने और इंसानियत का कद्र करना सिखाया है. मेरी मां मुझसे भी ज्यादा बहादुर है, ऐसे में मुझे समाज में विद्वेष फैलाने वालों से डरने की जरुरत नहीं है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने वीडियो जारी कर धमकी दी है, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा. उन्होंने कहा कि इंसान मर जाता है, लेकिन विचारधारा रह जाती है.

विक्की ने कहा कि उस कार्यक्रम में लगभग पांच हजार हिंदू भाई और उसके आधा लगभग मुस्लिम भाई थे, जो लोग इतने प्रेम से सालों से रह रहे हैं उनसे हम अलग कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत में यकीन रखता हूं. हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोग आपस में भाई हैं, और वह सच्चे हिंदू हैं और वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखते हैं.

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