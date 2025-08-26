फूल-चादर नहीं, सिगरेट चढ़ती है यहां! जानिए लखनऊ की अनोखी मजार की कहानी

Lucknow News Today: नवाबों का शहर लखनऊ अपनी सकाफत, खान-पान और गंगा-जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां की गलियों से लेकर इमारतों तक में इतिहास की कहानियां बसती हैं, लेकिन इसी शहर में एक ऐसी दरगाह भी है, जो अपनी अनोखी परंपरा की वजह से लोगों का ध्यान खींच लेती है. इस दरगाह का नाम है 'सिगरेट बाबा की मजार.' यहां पर पूरे साल अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है.



यहां की सबसे खास बात है कि अकीदतमंद अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए 'सिगरेट बाबा की मजार' फूल या चादर नहीं बल्कि सिगरेट चढ़ाते हैं. यही वजह है कि इसे 'सिगरेट बाबा' कहा जाता है. यह अनोखी मजार लखनऊ के मशहूर मूसा बाग पैलेस के पास मौजूद है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग बड़ी अकीदत के साथ आते हैं. दिलचस्प बात यह है कि बाबा को चढ़ाई जाने वाला 'नजराना' सिगरेट होती है. जायरीन का मानना है कि बाबा की मजार पर सिगरेट चढ़ाने से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं.

कौन थे सिगरेट बाबा?

जितना रोचक और मजेदार यहां का चढ़ावा है, मजार की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है. इस मजार की कहानी एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स से जुड़ी है. साल 1883 में मूसा बाग में हुए एक जंग के दौरान उनकी मौत हो गई थी. बताया जाता है कि कैप्टन वेल्स सिगरेट पीने के बेहद शौकीन थे. उनकी मौत के बाद उनकी याद में यह मजार बनी और लोगों ने उन्हें मोहब्बत और अकीदत से 'सिगरेट बाबा' कहना शुरू कर दिया.

हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

इस मजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जायरीन बड़ी अकीदत के साथ आते हैं. लोग अपनी-अपनी परेशानी और ख्वाहिशों के हल होने की दुआ करते हैं और बाबा को सिगरेट चढाते हैं. आमतौर पर मजारों पर फूल या चादर चढ़ाने की परंपरा होती है, लेकिन यहां की खासियत सिगरेट चढ़ाना है.

इन नामों से मशहूर हैं 'सिगरेट वाले बाबा'

कैप्टन वेल्स को लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं. कोई उन्हें गोरा बाबा कहता है, तो कोई कप्तान शाह बाबा कह कर पुकारता है. वहीं, बहुत से लोग इस दरगाह को 'वेल्स बाबा की मज़ार' भी कहते हैं. समय बीतने के बावजूद यह रिवायत आज भी उसी तरह से जिंदा है. लखनऊ की यह अनोखी दरगाह न सिर्फ इतिहास की गवाही देती है बल्कि यहां की गंगा-जमुनी तहजीब और म एकता का भी मैसेज देती है.

