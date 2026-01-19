गरीब मुसलमान भी कम खर्च में दायर कर सेकेंगे सिविल केस, बस इन नियमों का करना होगा पालन

Civil Case Filing Process for Muslims: जब जेब में पैसे न हों,घर चलाना मुश्किल हो और पेट भरने की जद्दोजहद चल रही हो, तब इंसाफ की दहलीज तक पहुंचना भी किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं लगता. गरीब और मजबूर लोग अक्सर नाइंसाफी और जुल्म सहते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोर्ट-कचहरी जाना सिर्फ अमीरों का काम है. भारी-भरकम वकीलों की फीस, लंबी तारीखें और सबसे बड़ी रुकावट, कोर्ट फीस.

हालिया घटनाक्रम को देखते हुए यह और जटिल हो गया है. खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लिहाज से. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 31 फीसदी मुस्लिम आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई गरीब मुस्लिम शख्स बिना कोर्ट फीस भरे सिविल मुकदमा लड़ सकता है? कानून इस सवाल का साफ जवाब देता है.

सिविल केस फाइल करने के लिए एक वादी को कोर्ट फीस एक्ट, 1870 के तहत तय की गई कोर्ट फीस जमा करनी होती है. खासकर धन वसूली और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में यह कोर्ट फीस काफी ज्यादा होती है. कई बार यह रकम इतनी ज्यादा होती है कि आम आदमी तो दूर, मध्यम वर्ग के लिए भी इसे जुटाना आसान नहीं होता. इसी वजह से बहुत से लोग अपने हक के लिए कोर्ट जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते.

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कानून में एक खास प्रावधान किया गया है. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 33 (Order 33) में गरीब और बेसहारा लोगों के जरिये मुकदमा दायर करने से संबंधित नियम दिए गए हैं. इस आदेश के तहत जो लोग बेहद गरीब हैं और जिनके पास जरूरी कोर्ट फीस चुकाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वे बिना कोर्ट फीस दिए भी सिविल मुकदमा दाखिल कर सकते हैं. इसका मकसद यह है कि गरीबी किसी को इंसाफ से दूर न कर दे.

हालांकि, सिर्फ यह कह देना या लिख देना कि कोई शख्स गरीब है, इतना काफी नहीं होता. आदेश 33 के तहत गरीब शख्स के रूप में वाद दायर करने के लिए कुछ कानूनी शर्तें पूरी करनी होती हैं. सबसे पहली शर्त यह है कि पीड़ित शख्स को सबूतों के साथ कोर्ट को यह दिखाना होगा कि उसके पास वाकई कोर्ट फीस चुकाने की क्षमता नहीं है. इसके लिए उसे अपनी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होते हैं.

दूसरी जरूरी बात यह है कि कोर्ट सिर्फ जमीन-जायदाद या बैंक बैलेंस देखकर ही फैसला नहीं करता. पीड़ित गरीब शख्स को यह भी साबित करना होता है कि वह किसी भी अन्य साधन से कोर्ट फीस के लिए जरूरी रकम नहीं जुटा सकता. यानी यह देखा जाता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा जरिया है, जैसे उधार लेने की क्षमता, कोई कीमती संपत्ति बेचने का विकल्प या कोई और आर्थिक साधन, जिससे वह कोर्ट फीस अदा कर सके. अगर कोर्ट को लगता है कि पीड़ित के पास किसी भी तरह से यह रकम जुटाने का साधन नहीं है, तभी उसे आदेश 33 के तहत मुकदमा दायर करने की इजाजत दी जाती है.

इस प्रक्रिया में कोर्ट आवेदक की स्थिति की जांच करता है. कई बार कोर्ट आवेदक से सवाल पूछता है, दस्तावेज मंगवाता है और जरूरत पड़ने पर जांच भी करवा सकता है. इसका मकसद यह होता है कि कोई सक्षम शख्स खुद को झूठा गरीब बताकर कोर्ट फीस से बच न सके. अगर किसी शख्स के पास सच में कोर्ट फीस देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो उसे इस बारे में सही कानूनी परामर्श लेना चाहिए. ऐसे मामलों में किसी अनुभवी वकील से सलाह लेकर आदेश 33 के तहत केस फाइल करवाया जा सकता है. इसके अलावा ऐसे वकीलों से भी संपर्क किया जा सकता है, जो गरीब शख्स को Pro Bono यानी मुफ्त कानूनी सलाह और मदद देते हैं.

सरकार की ओर से Legal Aid यानी कानूनी मदद की व्यवस्था भी की गई है. इसके तहत गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह, वकील और जरूरी मदद दी जाती है, ताकि वे बिना पैसों की चिंता किए अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकें. Legal Aid के जरिए भी आदेश 33 के तहत बिना कोर्ट फीस दिए सिविल केस दाखिल करने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है.

इस तरह कानून यह मानता है कि इंसाफ सिर्फ पैसे वालों की चीज नहीं है. जो लोग बेहद गरीब हैं और कोर्ट फीस भरने की हालत में नहीं हैं, उनके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 33 एक रास्ता खोलता है, ताकि वे भी अपने अधिकारों की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ सकें, चाहे उनकी जेब खाली ही क्यों न हो.

