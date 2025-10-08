Advertisement
CJI पर जूता फेंकने की घटना पर ओवैसी ने सरकार को घेरा, बोले- वकील राकेश की जगह अगर को असद होता तो...

Asaduddin Owaisi on CJI Attack Case: हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने CJI पर हमले के आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आरोपी मुस्लिम होता तो उस पर UAPA लगाया जाता. 

Oct 08, 2025, 09:42 PM IST

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

Asaduddin Owaisi Statement: हैदराबाद के सांसद औरऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई पर बीते दिनों वकील राकेश किशोर के जरिये किए गए हमले की कड़ी निंदा की. AIMIM प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना धार्मिक पक्षपात को जाहिर करता है.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसकी जगह असद होता तो पुलिस क्या करती? बीजेपी वाले कहते पकड़ लो, ये पड़ोसी मुल्क से आया है, ये आईएसआई का एजेंट है. हर तरफ से मोर्चा खोल दिया जाता." असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में दी, जिसकी वीडियो AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है.

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुलिसिया की कार्यवाही में दोहरा रवैया दिखाई पड़ता है. उन्होंने यूपी के बरेली का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में 'I Love Muhammad' बैनर हटाने पर विरोध कर रहे मुस्लिमों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की थी. वहीं, राकेश किशोर के खिलाफ ढिलाई बरती जा रही है.

आरोपी को नहीं है CJI पर हमले का अफसोस

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करने वाले राकेश किशोर ने भी बरेली का जिक्र किया था. राकेश किशोर ने 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' का नारा भी लगाया था. हमलावर वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई से इस बात से भी नाराज था कि कोर्ट ने यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति का विरोध किया था. राकेश किशोर का कहना था कि वह सीजेआई की उस टिप्पणी से आहत हैं, जो एक मामले की सुनवाई के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर की गई थी. हालांकि, सीजेआई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था.

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए कहा, "मोदी जी, क्या आपकी सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं? आपकी सरकार ने ही इन लोगों के दिलों में जहर भरा है. यह राकेश किशोर अब भी कह रहा है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है." उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री मोदी के अधीन आती है. ऐसे में क्या वह सिर्फ एक बयान देकर बच सकते हैं कि यह गलत था?"

सदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा कि भले ही सीजेआई ने केस दर्ज न करने का फैसला लिया हो, लेकिन पीएम मोदी को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी. ओवैसी ने याद दिलाया कि बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध धर्म से आने वाले सीजेआई हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपने दलित भाइयों और अंबेडकरवादी विचारधारा मानने वालों से कहना चाहता हूं कि यह घटना उनके लिए भी एक संदेश है."

'बेरोजगारी के खिलाफ धुआं छोड़ने वालों पर लगा UAPA'

ओवैसी ने यह भी तर्क दिया कि संसद में 2023 में बेरोजगारी के खिलाफ धुआं छोड़ने वाले युवाओं पर तो यूएपीए (UAPA) लगाया गया था, लेकिन राकेश किशोर पर क्यों नहीं लगाया गया. उन्होंने कहा, "पुलिस चाहती तो खुद भी शिकायत दर्ज कर सकती थी."

AIMIM प्रमुख असदुद्दी ओवैसी ने दावा किया कि मुसलमानों ने कभी भी अदालत के फैसलों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लिया. चाहे राम मंदिर का फैसला हो या तीन तलाक को अपराध घोषित करने का मामला. उन्होंने सवाल उठाया कि "मुसलमानों ने कहा कि हमें अदालत का फैसला मंज़ूर नहीं लेकिन क्या हमने किसी का नाम लेकर जूता उठाया?" 

