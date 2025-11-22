Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

मां-बाप को क्यों मिले सज़ा? विदाई समारोह में CJI का बुलडोजर जस्टिस पर दिया बड़ा बयान

CJI on Bulldozer Justice: सीजेआई ने विदाई समारोह के दौरान बुलडोजर एक्शन को अपना सबसे अहम फैसला करार दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी इंसान के दोषी होने पर घर को कैसे ढहाया जा सकता है. उसके मां-बाप का इसमें क्या दोष है?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 22, 2025, 09:39 AM IST

मां-बाप को क्यों मिले सज़ा? विदाई समारोह में CJI का बुलडोजर जस्टिस पर दिया बड़ा बयान

CJI on Bulldozer Justice: आम तौर पर जज अपने दिए गए फैसलों पर पब्लिकली कमेंट करने से बचते हैं, लेकिन शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने इस ट्रेडीशन से हटते हुए बुलडोजर न्याय पर बयान दिया है. उन्होंने इस दौरान कहा कि उनका सबसे अहम फैसला 'बुलडोज़र जस्टिस' के खिलाफ वाला है. 

विदाई समारोह के दौरान सीजेआई का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के विदाई समारोह में CJI गवई ने कहा कि वह यह इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने सभी फैसले पूरे कर लिए हैं और रविवार को रिटायर होने से पहले उनके पास कोई लंबित न्यायिक काम नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला कौन सा है, तो वह बिना किसी शक के बुलडोज़र जस्टिस वाला ही है,

मां-बाप को क्यों मिले सज़ा

उन्होंने कहा कि बुलडोज़र जस्टिस क़ानून के शासन की मूल भावना के खिलाफ है. किसी पर अपराध का आरोप लगने या दोषी ठहराए जाने के कारण उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है? उसके परिवार और माता-पिता की क्या गलती है? आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है.

विदेशों में भी किया है इस फैसले जिक्र

सीजेआई गवई ने बताया कि उन्होंने विदेशों में दिए गए अपने भाषणों में भी इस फैसले का उल्लेख किया है, ताकि यह बताया जा सके कि भारत की न्यायपालिका कैसे कानून के शासन की रक्षा करती है.

CJI गवई ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ‘CJI-केंद्रित अदालत’ मानने की पारंपरिक सोच से अलग होकर काम किया और संस्थान से जुड़े फैसले लेने से पहले हमेशा अपने सभी सहयोगी जजों से सलाह ली है. अपने छोटे कार्यकाल में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए 107 जजों की नियुक्ति की और कोलेजियम में सहयोगपूर्ण माहौल के लिए अपने साथियों का धन्यवाद किया.

गौरतलब है कि देश में बुलडोजर जस्टिस अभी भी लगातार जारी है. अगर कोई भी किसी मामले में आरोपी पाया जाता है तो सबसे पहले उसके घर को अवैध बताकर तोड़ा जाता है. कोर्ट के फैसले तक का भी इंतेजार नहीं किया जाता है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

