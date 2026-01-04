Sikkim New CJI: कौन हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए CJI मुहम्मद मुश्ताक?

CJI Sikkim High Court: जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक को रविवार को सिक्किम हाईकोर्ट के सीजेआई के तौर पर शपथ दिलाई गई. गंगटोक स्थित लोक भवन में उन्होंने यह शपथ ली. पूरी खबर पढ़ें.
Trending Photos
CJI Sikkim High Court: जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक को रविवार को सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई. गंगटोक स्थित लोक भवन में आयोजित एक प्रोग्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और अन्य लोग मौजूद रहे.
इससे पहले 3 जनवरी को केंद्र सरकार ने जस्टिस मुस्ताक की नियुक्ति को मंजूरी दी थी. यह मंजूरी भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद दी गई थी.
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को यह प्रसन्नता है कि वे केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक अयुमंतकथ को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं. यह नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी."
1 जून 1967 को जन्मे जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक केरल के कन्नूर जिले के थाना गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने उडुपी के वी.बी. कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की और बाद में एम.जी. यूनिवर्सिटी से लेबर लॉ में एलएल.एम. की डिग्री हासिल की. उन्होंने 1 अक्टूबर 1989 को अधिवक्ता के के तौर पर रजिस्ट्रेश कराया और इसके बाद करीब सात सालों तक कन्नूर में अलग-अलग अदालतों और वैधानिक प्राधिकरणों के समक्ष वकालत की.
अपने वकालत करियर के दौरान जस्टिस मुस्ताक ने मुकदमेबाजी वकील और पंच (आर्बिट्रेटर) के तौर पर काम किया. उन्होंने केरल मेडिएशन सेंटर में मध्यस्थ के तौर पर भी सेवाएं दीं. उनके अलग-अलग वर्किंग फील्ड्स में सिविल, कमर्शियल, संवैधानिक, प्रशासनिक, सेवा और आपराधिक कानून के साथ-साथ दूरसंचार, बौद्धिक संपदा और सूचना प्रौद्योगिकी कानून भी शामिल रहे.
इसके अलावा, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन (IIAM) में मेडिएशन ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी मेंबर के तौर पर काम किया और ICADR व IIAM के पैनल आर्बिट्रेटर भी रहे.
जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक को 23 जनवरी 2014 को केरल हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी. इसके बाद 10 मार्च 2016 से वे स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए. वह 5 जुलाई से 21 सितंबर 2024 तक केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.