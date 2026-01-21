Sambhal Violence: UP में अदालत और प्रशासन में जबरदस्त टकराव; जज के तबादले पर वकीलों का टूटा सब्र

Advertisement
Sambhla Violence Controversy: संभल हिंसा मामले में CJM कोर्ट के जज विभांशु सुधीर ने बीते 19 जनवरी को आदेश दिया, जिसमें संभल के उस वक्त के CO अनुज चौधरी (वर्तमान ASP), इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15–20 अन्य पुलिसर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश के दो दिन बाद (21 जनवरी) जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया. इस तबादले के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जज विभांशु सुधीर को वापिस लाने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:59 PM IST

Sambhla Violence Controversy: संभल हिंसा मामले में CJM कोर्ट ने उस वक्त के संभल सिटी CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15–20 अन्य पुलिकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कोर्ट का आदेश मानने से मना कर दिया. अब CJM कोर्ट के जज विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है. इन्होंने ही CO अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15–20 अन्य पुलिसर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया था. इस तबादले के खिलाफ CJM कोर्ट में आज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और  जज विभांशु सुधीर को वापिस लाने की मांग की. 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें वकीलों की एक भीड़ नारेबाजी कर रहे हैं. वकीलों ने नारेबाजी की कि "जब-जब योगी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है." साथ ही जज विभांशु सुधीर को वापिस लाने की मांग करते हुए नारे बाजी की गई. जज विभांशु सुधीर की जगह जज आदित्य सिंह को नियुक्त किया गया है. आदित्य सिंह वही जज हैं, जिन्होंने 19 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था. इसी आदेश के बाद 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के पांच सदस्य मारे गए. इस हिंसा का एक वीडियो सामने आई, जिसमें पुलिस अंधाधूंध गोलीबारी करते हुई दिख रही है. 

वहीं, CJM जज विभांशु सुधीर के तबादले के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल खड़ा हो गया है. लोगों ने बीते कुछ सालों में हो चुके कई जजों के तबादले की लिस्ट की जानकारी दी है. लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 
इसके पहले दिल्ली दंगे के दौरान कार्यवाही करने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया था. साथ ही राजस्थान में अदानी के खिलाफ़ फ़ैसला देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया था.

गौरतलब है कि CJM कोर्ट के जज विभांशु सुधिर ने बीते 19 जनवरी को संभल के उस वक्त के CO अनुज चौधरी (वर्तमान ASP), इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15–20 अन्य पुलिसर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया और 21 जनवरी को जज विभांशु सुधिर का तबादला कर दिया गया. संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मुस्लिम समुदाय के 5 सदस्यों की मौत हुई थी. इसी हिंसा के दौरान आलम नाम के एक मुस्लिम युवक को भी गोली लगी थी. आलम ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह अपने काम से बार निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे तीन गोलियां मारी. इसी मामले में पुलिसकर्मियों पर CJM कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsCJM Judge Vibhanshu SudheerSambhla Violence Controversyminority newsToday News

