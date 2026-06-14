/Gujarat News: भरूच की जामा मस्जिद में हिंदू-जैन मूर्तियों का दावा, प्रशासन अलर्ट

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Gujarat News: गुजरात के भरूच की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर एक संगठन का दावा है कि ASI द्वारा संरक्षित इस मस्जिद के अंदर हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कुछ पुरानी मूर्तियां और अवशेष मौजूद हैं. संगठन इन अवशेषों को सुरक्षित रखने और उनके संरक्षण की मांग कर रहा है. इस दावे के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
‘श्री चक्रधर स्वामी जन्म स्थल राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण समिति’ नामक संगठन का कहना है कि जामा मस्जिद के भीतर हिंदू और जैन परंपराओं से संबंधित कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष मौजूद हैं. संगठन का दावा है कि इन अवशेषों का संरक्षण और रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके कारण उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा है. संगठन यह भी दावा कर रहा है कि यह स्थान महानुभाव पंथ के संस्थापक चक्रधर स्वामी का जन्मस्थान और जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ‘समदी विहार’ भी है.
हिंदू संगठन का ऐलान
इन्हीं मांगों को लेकर संगठन ने 15 जून को एक सभा आयोजित करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लगभग पांच हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है. सभा के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मूर्तियों और अवशेषों के संरक्षण की मांग की जाएगी. कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और मस्जिद परिसर के साथ-साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. इस अभियान का नेतृत्व कर रहे स्वामी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनके पास एक वीडियो मौजूद है, जिसे कथित तौर पर एएसआई अधिकारियों की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया था. स्वामी मुक्तेश्वरानंद मुताबिक, वीडियो में स्मारक के निचले हिस्से में प्राचीन मूर्तियां खराब स्थिति में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का धार्मिक विवाद पैदा करना नहीं है और न ही उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर कोई आपत्ति है. उनका कहना है कि केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्तियों और अवशेषों को संरक्षित करने की मांग की जा रही है. लेकिन, जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इन दावों पर आपत्ति जताई है.
मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?
मस्जिद के ट्रस्टी अब्दुल कामथी ने कहा कि यह स्मारक एएसआई द्वारा संरक्षित है और इसके कुछ हिस्सों में प्रवेश प्रतिबंधित है. उन्होंने दावा किया कि एएसआई ने किसी भी व्यक्ति को मस्जिद परिसर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दी थी. उन्होंने आगे कहा, जब इस संबंध में एएसआई अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी किसी प्रकार की अनुमति दिए जाने से इनकार किया. अब्दुल कामथी ने कहा कि मुसलमान पिछले लगभग 700 सालों से इस मस्जिद में नमाज अदा करते आ रहे हैं और यहां विभिन्न समुदायों के लोग भी आते हैं. उनका आरोप है कि कुछ लोग इस मुद्दे को उठाकर क्षेत्र की शांति और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने प्रशासन और एएसआई को पत्र लिखकर मस्जिद और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.