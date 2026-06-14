/Gujarat News: भरूच की जामा मस्जिद में हिंदू-जैन मूर्तियों का दावा, प्रशासन अलर्ट

हिंदू संगठन का ऐलान

इन्हीं मांगों को लेकर संगठन ने 15 जून को एक सभा आयोजित करने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लगभग पांच हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है. सभा के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मूर्तियों और अवशेषों के संरक्षण की मांग की जाएगी. कार्यक्रम की घोषणा के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और मस्जिद परिसर के साथ-साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. इस अभियान का नेतृत्व कर रहे स्वामी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनके पास एक वीडियो मौजूद है, जिसे कथित तौर पर एएसआई अधिकारियों की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया था. स्वामी मुक्तेश्वरानंद मुताबिक, वीडियो में स्मारक के निचले हिस्से में प्राचीन मूर्तियां खराब स्थिति में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का धार्मिक विवाद पैदा करना नहीं है और न ही उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर कोई आपत्ति है. उनका कहना है कि केवल ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की मूर्तियों और अवशेषों को संरक्षित करने की मांग की जा रही है. लेकिन, जामा मस्जिद ट्रस्ट ने इन दावों पर आपत्ति जताई है.