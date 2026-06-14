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Gujarat News: भरूच की जामा मस्जिद में हिंदू-जैन मूर्तियों का दावा, प्रशासन अलर्ट

Bharuch Masjid News: गुजरात के भरूच स्थित जामा मस्जिद में हिंदू और जैन धर्म से जुड़े अवशेष होने के दावे के बाद विवाद बढ़ गया है. एक संगठन ने उनके संरक्षण की मांग की है, जबकि मस्जिद ट्रस्ट ने दावों पर आपत्ति जताई है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 14, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:38 AM IST
Gujarat News: भरूच की जामा मस्जिद में हिंदू-जैन मूर्तियों का दावा, प्रशासन अलर्ट

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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