Shuklaganj: I Love Muhammad Rally के दौरान भारी बवाल; पुलिस पर जमकर चले लाठी, डंडे और पत्थर

Uttar Pradesh News: I Love मोहम्मद (स.) के पोस्ट पर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. यह विवाद देश भर में फैल गया है. देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग I love Muhammad का पोस्ट लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार (21 सितंबर) को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज द्वारा एक रैली निकाली गई. इस दौरान पुलिस और मुस्लिम समाज के बीच संघर्ष हो गया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शुक्लागंज इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों ने I Love Muhammad का पोस्ट लेकर एक रैली निकाली. मुस्लिम समाज पर इल्जाम है कि इस रैली या विरोध प्रदर्शन के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी. इस रैली में भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की.

पुलिस को जब इस रैली के बारे में जानकारी मिली तो, पुलिस ने रोकने की कोशिश की. इस दौरान मुस्लिम समाज और पुलिस बल के बीच झड़प हो गई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई. पुलिस वालों ने मुस्लिम समाज के लोगों पर लाठियां भी बरसाई. हालांकि पुलिस की मुस्तैदी ने हालात बिगड़ने नहीं दिया.

इस झड़प के दौरान गंगाघाट कोतवाल अजय कुमार सिंह की वर्दी के स्टार तक नोच डाले गए. मौके पर गंगाघाट के पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद थे. पुलिस की कार्रवाई के बाद झड़प खत्म हो गई. फिलहाल संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिलते हीं भारी पुलिस बल मनोहर नगर में जुलूस को रोकने के लिए पहुंची थी.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर कुछ मुस्लिम नौजवानों ने I Love Muhammad का पोस्टर चौक पर लगाया था. इस घटना के बाद पुलिस ने दर्जनों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. इस मुकदमे के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.