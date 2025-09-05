उलेमा की नसीहत गई तेल लेने, जुलूस-ए-मोहम्मदी में जमकर बजे डीजे; रोकने पर बवाल !
Eid Miladunnabi: मोहम्मद साहब (स.) के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी पर आज देशभर में जुलूस निकाला गया. लेकिन इस जुलूस में उलेमा की चेतावनी के बाद भी डीजे बजाये गए और आतिशबाजी की गई. कई जगह बिना अनुमति के डीजे बजाने पर पुलिस ने उसे रोक दिया, जिस वजह से पुलिस से जुलूस में शामिल लोगों की नोक-झोंक भी हुई.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:53 PM IST

नई दिल्ली:  पैगंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब (स.) के जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी आज भारत सहित दुनिया भर में पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया.  जुलूस-ए-मोहम्मदी में शामिल लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हुए अमन और भाईचारे का संदेश दिया. लंबी-लंबी कतारों में जुलूस निकाले गए. आज शुक्रवार होने, ओणम का पर्व और गणेश चतुर्थी विसर्जन को लेकर पुलिस- प्रशासन ने हिफाजत के सख्त इंतज़ाम किये थे. प्रशासन ने मुसलमानों से जुलूस में डीजे न बजाने की अपील की थी. कई जगह पर डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई थी.  

पुलिस- प्रशासन की अपील और अनुमति के अलावा करीब हफ्ते भर से उलेमा और इस्लामिक संस्थानों और संगठनों से जुड़े लोगों ने जुलूस में डीजे बजाने, पाकिस्तान परस्त किसी तरह के नारे लगाने, पाक या फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लेकर बार- बार लोगों को आगाह किया था और चेतावनी दी थी कि वो ऐसा न करें. जुलूस बेहद शान्ति और सादगी से निकालें.
 
इसके बावजूद रथ, हाथी, घोड़ों पर सवार होकर नात ( पैगम्बर का स्तुति गान ) गाते हुए डीजे, ढोल मजीरों के साथ जुलूस निकाला गया. कई जगह बाइक रैली में भी लोग हुडदंग करते दिखे..कई जगह लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की.

राजस्थान के डिडवाना जिले के नावां शहर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शुक्रवार की सुबह जुलूस के दौरान उस वक़्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया. धार्मिक तरानों और डीजे की आवाज़ से गूंज रहे माहौल में अचानक हस्तक्षेप से आक्रोश पैदा गया और जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. भीड़ ने "मुर्दाबाद" के नारे लगाए. तनाव की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार रामेश्वरलाल व थानाधिकारी नंदलाल तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाकर उन्हें शांत कराया. अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों द्वारा जुलूस व डीजे बजाने की पूर्व इज़ाज़त नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की. डीजे डिडवाना जिले में बन्द है जिसकी अनुमति प्रसाशन द्वारा नही दी जा सकती है. पुलिस की मौजूदगी व समझाइश से शांति पूर्ण तरीके से जुलूस निकाला गया.
 

कानपुर में आई लव मोहम्मद के साइन का बैनर लगाने से हिन्दू संगठनों की भावनाएं आहत हो गयी.  बजरंग दल के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा किया.
धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि पहले कभी इस तरह बैनर नही लगाया गया. हिंदू संगठनों का कहना कोई नई प्रथा नहीं चलेगी. पुलिस ने तत्काल बैनर को हटवाकर दोनों पक्ष के लोगो मामला शान्त कराया. 

वहीँ, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से ईद मिलाद उन नबी के जुलुस से एक बेहद अच्छी खबर सामने आयी है.  यहाँ जुलूस के साथ लोगों को बेटी पढ़ाने, बेटी को जायदाद में हिस्सा देने, पानी बचाने, साफ़- सफाई रखने जैसे सन्देश दिए गए. इस्लाम और पैगम्बर साहब की शिक्षाओं और उनके उपदेश को बैनर- पोस्टर के जरिये लोगों तक पहुंचाया गया..

