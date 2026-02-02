"जब तक मैं मुख्यमंत्री रहुंगा, मियाओं को पेरशान करता रहूंगा", CM हिमंता ने फिर दिया विवादित बयान

Assam News: असम के मुख्यमंत्री मिया समुदाय को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने मियाओं को इतना परेशान करो कि वो यहां से भाग जाएं. अब एक बार फिर उन्होंने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना आसान नहीं है. हम उन्हें मलाई और दही खिलाते नहीं रह सकते और यह उम्मीद करें कि वे हमारी जमीन छोड़ देंगे. आगे कहा कि हम उन्हें अपनी ज़मीन पर रिक्शा चलाने की इजाजत क्यों दे रहे हैं?

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार मिया मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि मियाओं को जैसे परेशान कर सको, करो. उन्होंने कहा था कि एक रिक्शेवाला मिया मुसलमान आप से पांच रुपये किराया मांगे तो चार रुपये ही दो, ताकि वे यहां से भाग जाए. इस बयान के बाद खूब राजनीतिक विवाद हुआ था. इसी कड़ी में हिमंता ने फिर मिया मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बीते रविवार (1 फरवरी) को गोलपारा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा हम लोग इन्हें (मिया) को अपनी जमीन पर रिक्शा चलाने क्यों दे रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि हम लोग इन्हें मलाई और दही खिलाते नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है.https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam/muslim-news/maulana-mamlukur-rahman-barq-react-over-assam-cm-himanta-biswa-sarma-het-speech-on-miya-musalman/3090876

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि सरकार मियाओं को परेशान करती रहेगी, क्योंकि इन घुसपैठियों को निकालना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि मियाओं को सरकार तब तक परेशान करेगी, जब तक वे असम को खुद छोड़कर न चले जाएं. हिमंता ने कहा कि जब तक असम का मुख्यमंत्री मैं हूँ, मिया लोग यहां आसानी से नहीं रह सकते. उन्होंने अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं छोड़ूंगा और उन्हें परेशान करता रहूंगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मिया शब्द को लेकर सफाई देते हुए बताया कि मिया शब्द का इस्तेमाल बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए किया जाता है.