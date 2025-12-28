बांग्लादेश में मिल जाएगा असम, CM Sarma ने जनसंख्या पर किया बड़ा दावा

Assam CM Biswa Sarma Claim: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राज्य में बांग्लादेशी मूल के लोगों की आबादी 50 प्रतिशत के पार चली गई, तो असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की कोशिश हो सकती है. उन्होंने यह बात गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कही.

असम के सीएम का बड़ा दावा

सीएम सरमा ने कहा, "आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बांग्लादेशी मूल के लोगों की आबादी 40 फीसद को पार कर चुकी है और लगातार बढ़ रही है. अगर यह आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गई, तो ऐसी स्थिति में असम को बांग्लादेश में मिलाने की कोशिश हो सकती है."

बांग्लादेश की हिंसा का कि जिक्र

बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,"जब बांग्लादेश में दीपु दास को सार्वजनिक रूप से जिंदा जला दिया गया, तो असम के लोग यह आसानी से समझ सकते हैं कि 20 साल बाद हालात कैसे हो सकते हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बांग्लादेश जंग में किसता समर्थन करेंगे ये लोग?

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा, "अगर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होता है, तो ये लोग किसका समर्थन करेंगे? इनकी निष्ठा किसके प्रति होगी?" उन्होंने कांग्रेस पर दशकों तक तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से एक नई सभ्यता खड़ी हो गई है, जिसकी संख्या अब राज्य में करीब 1.5 करोड़ हो चुकी है.

आने वाले विधानसभा चुनाव और आखिरी उम्मीद

सरमा ने आने वाले विधानसभा चुनावों को सभ्यतागत लड़ाई बताते हुए कहा कि यह लड़ाई स्वदेश और स्वजाति के साथ-साथ असमिया लोगों की पहचान, जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए है. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ही वह आखिरी उम्मीद की रोशनी है, जो असम को बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण अंधकार के गर्त में जाने से बचा सकती है.

राजनीतिक मुद्दा नहीं सभ्यतागत मुद्दा

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सभ्यतागत मुद्दा है." सरमा ने कहा कि जनसांख्यिकीय बदलाव असमिया पहचान के लिए खतरा हैं. उन्होंने धुबरी और लोअर असम की घटनाओं का जिक्र किया और हिंदू लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने की बात भी कही.

सीएम का दावा घट रही है स्वदेशी आबादी

जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम की स्वदेशी आबादी घटकर 60 प्रतिशत रह गई है और आगे और कम हो सकती है. उन्होंने बताया कि 2011 में राज्य में मुस्लिम आबादी 34 प्रतिशत थी, जिसमें 31 प्रतिशत बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम और सिर्फ 3 प्रतिशत स्वदेशी मुस्लिम थे. सरमा ने कहा, 2027 तक यह आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जो राज्य की बदलती जनसंख्या संरचना को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है."

उन्होंने आगे कहा, "अपने जीवनकाल में मैंने घुसपैठियों की आबादी को 21 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत होते देखा है. मेरे बच्चों के जीवनकाल में वे देखेंगे कि असमिया समुदाय की आबादी घटकर 30 प्रतिशत रह गई है."

शंकर-अज़ान नहीं शंकर-माधव की है जमीन

असम को 'शंकर-अज़ान' (वैष्णव संत शंकरदेव और सूफी संत अज़ान फकीर) की जमीन बताए जाने की धारणा को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम 'शंकर-माधव' (शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव) की जमीन है.

उन्होंने कहा, "असम था, है और हमेशा महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और महापुरुष माधवदेव की भूमि रहेगा. हम कभी भी भ्रामक कथाओं, झूठी समानताओं या हमारे महापुरुषों की तुलना अज़ान फकीर से किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी सांस्कृतिक पहचान और सभ्यतागत मूल्यों को कमजोर किया जाता है."