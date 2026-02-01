Advertisement
असम में इतिहास के किताबों से हटेंगे मुस्लिम नायक इस्माइल; CM हिमंता शरमा का फरमान

Assam News: असाम में इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका नाम के योद्धा की तारीफ की जाती है और इतिहास के किताबों में उन्हें हीरो की तरफ पढ़ाया जाता है. लेकिन असाम के मुख्यमंत्री ने इस्माइल सिद्दीकी के नाम को इतिहास के किताबों से हटाने का फैसला कर लिया है. उन्होंने असाम के शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि इस्माइल सिद्दीकी के नाम को हटाया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 01, 2026, 01:20 PM IST

Assam News: असाम में विधानसभा चुनाव नजदीक है. इसलिए असम में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं. हाल के दिनों में असाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई विवादित बयान दिए हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असाम राज्य के शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया है कि वह असम में 9वीं क्लास के इतिहास के किताब में इस्माइल सिद्दीकी उर्फ ​​बाग हजारिका नाम के मु्सलिम योद्धा की तारिफ करने वाले हिस्से को हटाए. इस्माइल सिद्दीकी अहोम साम्राज्य के सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने लचित बरफुकन के साथ मिलकर वर्ष 1671 में मुगल साम्राज्य के खिलाफ सरायघाट की लड़ाई लड़ी थी. 

इसी वजह से इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका को असाम के स्कूलों में हीरो के तौर पर पढ़ाया जाता है. असाम के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास के इतिहास में इनकी तारीफ की गई है, जो मुख्यमंत्री हिमंता को पसंद नहीं आ रहा है. हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह असाम के दौरे पर गए थे, एक सभा में अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि उन्होंने हाई स्कूल के  इतिहास का सिलेबस फिर से लिखने का फैसला किया है और इसके लिए राज्य के शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इतिहास की किताबों में बदलाव की सही वजह तो नहीं बताई, लेकिन दावा किया कि इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हज़ारिकी जैसे किसी योद्धा ने लचित बुरफोकन के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी. उन्होंने यह भी दावा किया कि इस्माइल सिद्दीकी नाम के ओहम सैन्य अधिकारी ने किसी भी लड़ाई में मुगलों के खिलाफ नहीं लड़ा. 

मुख्यमंत्री हिमंता ने वर्ष 1671 की सरायघाट की लड़ाई का जिक्र करते हुए दावा किया कि सरायघाट की लड़ाई में लचित बुरफोकन के साथ कोई इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाग हजारिका नहीं था. हिमंत ने यह भी दावा किया कि बाग हज़ारिका की जगह मराजी हिंदीक थे, जिन्होंने कामरूप में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

