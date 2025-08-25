असम में अशंति फैलाने की साजिश; CM हिमंता ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गंभीर इल्जाम
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2895808
Zee SalaamIndian Muslim

असम में अशंति फैलाने की साजिश; CM हिमंता ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गंभीर इल्जाम

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस, जमात ए-इस्लामी और दीगर सामाजिक कार्यकर्ताओं पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर असम में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:36 PM IST

Trending Photos

असम में अशंति फैलाने की साजिश; CM हिमंता ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गंभीर इल्जाम

Assam News: असम में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों और मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. इन कार्रवाइयों के खिलाफ देश भर के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश का माहौल है. इसी कड़ी में जमात-ए -इस्लामी, कांग्रेस से जुड़े लोग और कई समाजिक कार्यकर्ता असम का दौरा कर रहे हैं. इस पर सूबे के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है. साथ ही इन लोगों पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में अस्थिरता फैलाने का इल्जाम लगाया है. 

बीते रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस, जमात-ए इस्लामी से जुड़े लोग असम का दौरा कर रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर असम को अस्थिर करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण और हर्ष मंदर असम के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वजाहत हबीबुल्लाह, फैयाज शाहीन और जौहर सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों से मिल रहे हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा कि असम की सरकार इन लोगों पर कड़ी नजर रख रही है. CM हिमंता ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी इसी तरह के दौरे हुए थे, लेकिन इस बार हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे. हाल के हफ्तों में असम में रह रहे बांग्लाभाषी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है. उनके घरों को अवैध साबित कर ध्वस्त कर दिया जा रहा है. 

पिछले दिनों जमीयत उलेमा-ए हिंद ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान देने के इल्जाम में कार्रवाई करने की मांग की गई. साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की गई. 

वहीं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि जमित उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी उनकी पकड़ में आ गए तो वह मौलाना मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam newsAssam CM Himanta Biswa SarmaIllegal Bangladeshi in AssamToday Newsmuslim news

Trending news

Rabi ul Awal 2025
रबी उल अव्वल-मिलादुन्नबी; जानें इसका असली मकसद और इस्लामी विरासत में अहमियत?
Illegal Bangladeshi in Assam
सैयदा हमीद का इंसानियत की बात करने पर BJP आग बबूला; रिजिजू ने कह दी बड़ी बात
israel news
नेतन्याहू के कत्लेआम से थकी इजराइली अवाम; तिल अवीव में उठी सीजफायर की गूंज!
iran news
ईरान ने ट्रंप को दिखाया आईना; सुप्रीम लीडर खामनेई ने US के साथ बातचीत से किया इंकार
Bihar News
SIR की Sincerity पर सवाल! वोटर लिस्ट में 70 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला शामिल
Bahrain News
बहरीन में 2020 से रखे थे शव; अब जाकर हुआ आंध्र की बेटियों का अंतिम संस्कार
Gaza Genocide Protests Australia
ऑस्ट्रेलिया में गूंजी गाजा की पुकार, हजारों ने इजरायल पर बैन की मांग की
Pakistan Bangladesh Relation
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने जमात-ए-इस्लामी अध्यक्ष रहमान से की मुलाकात
Pakistan News
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेटियों पर संकट, अपहरण और धर्मांतरण का सिलसिला जारी
Pakistan News
बलोच हक की लड़ाई से डरी पाकिस्तानी सरकार; महरंग की रिमांड 15 दिन बढ़ाई
;