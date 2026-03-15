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बंगाल चुनाव से पहले ममता सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पुजारियों-मुअज्जिनों को बढ़ाया मानदेय

Bengal Govt Hikes Purohits Muezzins Monthly Honorarium: चुनाव आयोग इतवार (15 मार्च) को पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा. उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 53 हजार से ज्यादा पुजारियों और मुअज्जिनों का मासिक मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है. ममता बनर्जी सरकार का यह आदेश कई मायनों में अहम माना जा रहा है.  

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:49 PM IST

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की अगुवाई वाली ममता बनर्जी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आचार संहिता लागू होने से महज कुछ देर पहले प्रदेश के पुजारियों और मुअज्जिनों के लिए एक अहम घोषणा की है.

दरअसल, चुनाव आयोग के जरिये चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने से कुछ घंटे पहले ममता बनर्सीज सरकार ने मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इसकी जानकारी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए दी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुजारियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, "मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुजारियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है. ये लोग हमारे समुदायों के रूहानी और सामाजिक जिंदगी को बनाए रखने में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं. इस संशोधन के बाद अब उन्हें हर महीने 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा."

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यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम, फिरहाद हकीम ने BJP को बंगाली समुदाय के लिए खतरा बताया

इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि पुजारियों और मुअज्जिनों की ओर से जो नए आवेदन सरकार को मिले थे, उन्हें भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ऐसे माहौल को बढ़ावा देने पर फख्र महसूस करती है, जहां हर समुदाय और हर परंपरा को महत्व दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश की मजबूत रूहानी विरासत के मुहाफिजों को उचित पहचान और मदद मिल सके.

यह ऐलान उस समय की गई है जब जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने वाला है. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू हो जाती है, जिसके बाद सरकार किसी भी तरह की नई घोषणाएं नहीं कर सकती है. इसलिए इस फैसले को आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लिया गया है. 

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और यहां की 23 जिलों में मुअज्जिन, इमाम और पुजारियों की भूमिका अहम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में कुल 45 हजार से ज्यादा मुअज्जिन और इमाम हैं, जबकि 8000 से ज्यादा पुजारी हैं जो प्रदेश सरकार की मानदेय योजना से जुड़े हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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