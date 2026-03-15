बंगाल चुनाव से पहले ममता सरकार का मास्टरस्ट्रोक, पुजारियों-मुअज्जिनों को बढ़ाया मानदेय

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की अगुवाई वाली ममता बनर्जी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आचार संहिता लागू होने से महज कुछ देर पहले प्रदेश के पुजारियों और मुअज्जिनों के लिए एक अहम घोषणा की है.

दरअसल, चुनाव आयोग के जरिये चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने से कुछ घंटे पहले ममता बनर्सीज सरकार ने मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इसकी जानकारी खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए दी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुजारियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा, "मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुजारियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है. ये लोग हमारे समुदायों के रूहानी और सामाजिक जिंदगी को बनाए रखने में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं. इस संशोधन के बाद अब उन्हें हर महीने 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा."

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इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि पुजारियों और मुअज्जिनों की ओर से जो नए आवेदन सरकार को मिले थे, उन्हें भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ऐसे माहौल को बढ़ावा देने पर फख्र महसूस करती है, जहां हर समुदाय और हर परंपरा को महत्व दिया जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश की मजबूत रूहानी विरासत के मुहाफिजों को उचित पहचान और मदद मिल सके.

यह ऐलान उस समय की गई है जब जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने वाला है. चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू हो जाती है, जिसके बाद सरकार किसी भी तरह की नई घोषणाएं नहीं कर सकती है. इसलिए इस फैसले को आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले लिया गया है.

पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और यहां की 23 जिलों में मुअज्जिन, इमाम और पुजारियों की भूमिका अहम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में कुल 45 हजार से ज्यादा मुअज्जिन और इमाम हैं, जबकि 8000 से ज्यादा पुजारी हैं जो प्रदेश सरकार की मानदेय योजना से जुड़े हैं.

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