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एक से ज्यादा शादी की तो छिन जाएगा MP में रहने का अधिकार; CM के बयान पर मचा घमासान

MP UCC Controversy: मध्य प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी में है और आगामी मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है. वजीर-ए-आला मोहन यादव ने एक समान कानून और एक शादी के सिद्धांत की वकालत की. वहीं, कांग्रेस ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:40 AM IST
एक से ज्यादा शादी की तो छिन जाएगा MP में रहने का अधिकार; CM के बयान पर मचा घमासान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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