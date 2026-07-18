/एक से ज्यादा शादी की तो छिन जाएगा MP में रहने का अधिकार; CM के बयान पर मचा घमासान

जिसने एक शादी की ही सिर्फ वही MP में रहेंगे, बहुविवाह किया तो खो देंगे MP में रहने का अधिकार

प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत, मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ़ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की है." CM यादव ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून एक समान कानूनी व्यवस्था प्रदान करेगा और ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में तुरंत तीन तलाक़ (इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़) की प्रथा के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा, "सभी के लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए. अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? अगर कोई 'तलाक़, तलाक़, तलाक़' कहता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा. तीन तलाक़ का दौर खत्म हो चुका है. कानूनी तौर पर सिर्फ़ एक शादी को ही मान्यता दी जाएगी. हम मध्य प्रदेश में सरकार के ज़रिए यह कानून ला रहे हैं, क्योंकि नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. हम सभी इस मुल्क में भारत माता की संतान हैं."