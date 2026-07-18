/एक से ज्यादा शादी की तो छिन जाएगा MP में रहने का अधिकार; CM के बयान पर मचा घमासान

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MP UCC Controversy: मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर अलग-अलग वर्गों और बिरादरी के लोगों से बातचीत करने उनकी राय लेने और UCC बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के वजीर-ए-आला मोहन यादव ने कहा कि सूबे की सरकार विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश करेगी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "राज्य में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ़ उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने एक ही शादी की है."
CM यादव ने शुक्रवार (17 जुलाई) को मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में संदीपनी स्कूल के उद्घाटन के दौरान एक भीड़ को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित कानून का मकसद राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा यकीनी बनाना है. वजीर-ए-आला ने कहा, "जब एक मुल्क, एक संविधान, एक प्रमुख और एक झंडा होना चाहिए, तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए. अगर राम सिर्फ़ एक शादी कर सकते हैं, तो रहीम दो, तीन या चार शादियां क्यों करें? हमारी मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें हैं.
जिसने एक शादी की ही सिर्फ वही MP में रहेंगे, बहुविवाह किया तो खो देंगे MP में रहने का अधिकार
प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत, मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार सिर्फ़ उसी व्यक्ति को होगा जिसने एक शादी की है." CM यादव ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून एक समान कानूनी व्यवस्था प्रदान करेगा और ज़ोर देकर कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचे में तुरंत तीन तलाक़ (इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़) की प्रथा के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा, "सभी के लिए एक ही व्यवस्था होनी चाहिए. अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए? अगर कोई 'तलाक़, तलाक़, तलाक़' कहता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा. तीन तलाक़ का दौर खत्म हो चुका है. कानूनी तौर पर सिर्फ़ एक शादी को ही मान्यता दी जाएगी. हम मध्य प्रदेश में सरकार के ज़रिए यह कानून ला रहे हैं, क्योंकि नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. हम सभी इस मुल्क में भारत माता की संतान हैं."
राजनीति के लिए राम और रहीम का इस्तेमाल करना सही नहीं है?
वजीर-ए-आला ने आगे कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में बिल पेश करने से पहले कैबिनेट जगदीशपुर में होने वाली अपनी अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार करेगी. CM यादव ने कहा, "हम आगामी मॉनसून सत्र में यह बिल पेश करने जा रहे हैं. बिल को विधानसभा में ले जाने से पहले, हम भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में इसे मंज़ूरी देंगे. कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से मुद्दों को देखकर समाज में बंटवारा पैदा किया है." वजीर-ए-आला की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस के तर्जुमान अब्बास हफीज ने 'राम' और 'रहीम' का ज़िक्र करने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि ये दोनों नाम अपने-अपने मजहबों में पवित्र हैं और इनका इस्तेमाल राजनीतिक तुलना के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
आदिवासी बिरादरी से बहुविवाह का अधिकार छीनना चाहती है BJP सरकार?
हफीज ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करता हूं क्योंकि उन्होंने 'राम' और 'रहीम' नामों का इस्तेमाल किया. ये दोनों नाम अपने-अपने धर्मों और बिरादरी में पवित्र हैं. मेरा मानना है कि इन नामों का तुलना के लिए इस्तेमाल करना वजीर-ए-आला की सोच में गिरावट को दिखाता है. मैं उनके पद का सम्मान करता हूँ. जब वे यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के बारे में बात करते हैं, तो वे शादी का उदाहरण देते हैं. क्या वजीर-ए-आला हमारे आदिवासी बिरादरी से भी यही बात कह रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि मुल्क का संविधान कुछ आदिवासी बिरादरी को एक से ज़्यादा शादियां करने (बहुविवाह) की इजाज़त देता है? क्या वे उनके अधिकार भी छीनना चाहते हैं?"
UCC के नाम पर एक बिरादरी को निशाना बना रही है BJP- कांग्रेस नेता अब्बास हफीज
कांग्रेस नेता ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी राजनीतिक फ़ायदे के लिए UCC के नाम पर एक बिरदरी को निशाना बना रही है. हफीज ने आगे कहा, "मैं इस बात पर लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहता कि बहुविवाह अच्छा है या बुरा, या इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं. लेकिन जब आप UCC के नाम पर एक बिरादरी को निशाना बनाते हैं और दूसरे वर्ग को छोड़ देते हैं, तो आपको अपनी स्थिति साफ़ करनी चाहिए. अगर आप यह स्पष्टता नहीं दे सकते या ठोस कदम नहीं उठा सकते, तो आप सिर्फ़ राजनीति कर रहे हैं. यह उदाहरण देना कि UCC के तहत किसी खास बिरादरी के अधिकार छीन लिए जाएंगे, यह दिखाता है कि आपका मकसद राजनीतिक है और राजनीति से परे कुछ नहीं है."