मोदी मॉडल पर भड़के केरल सीएम, कहा- मुसलमानों को बनाया जा रहा दूसरे दर्जे का नागरिक!

Karala CM on Muslim Discrimination Case: तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने मोदी सरकार पर देश के मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून और नया वक्फ एक्ट जैसी नीतियां मुसलमानों को मुख्यधारा से दूर कर रही हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:28 PM IST

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (फाइल फोटो)
Kerala News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कई राज्यों में आए दिन मुसलमानों को उनको धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ता है. उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने मुसलमानों की हत्या के लिए उकसाते हुए हथियार बांटे. इसी तरह यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, असम और अन्य राज्यों में मॉब लिंचिंग की झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं, जबकि कई मामलों में कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रवैया भी सवालों के घेरे में रहा है. इसको लेकर विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया और चुनाव के दौरान इसे मुद्दा भी बनाया. 

वहीं, अब मुसलमानों के साथ हो रही हिंसा और भेदभाव के घटनाओं को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं और नीतियों की वजह से मुसलमानों को मुख्यधारा से दूर किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आगे कहा कि नागरिकता कानून और नया वक्फ एक्ट जैसे कई कानून और नीतियां मुसलमानों को समाज की मुख्यधारा से अलग करने का काम कर रही हैं. उन्होंने यह बयान केरल मुस्लिम जमात के तहत आयोजित 'केरल यात्रा' कार्यक्रम के समापन के मौके पर दिया. ए पी अबूबकर मुसलियार की अगुवाई में 'केरल यात्रा' नए साल पर 1 जनवरी को कासरगोड से शुरू हुई थी और पूरे राज्य का दौरा करते हुए तिरुवनंतपुरम में समाप्त हुई. 

इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि ऐसे समय में जब लोगों को धर्म या नस्ल के आधार पर जानबूझकर बांटने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की यात्राएं उसके खिलाफ एक बड़ा बचाव हैं. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज देश में सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है. देशभर में अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुसलमानों और ईसाइयों पर और उनकी पूजा स्थलों पर हमले हो रहे हैं.

मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि सांप्रदायिकता को रोकने का एकमात्र तरीका सेक्युलरिज्म को मजबूत करना है. वामपंथी नेता ने कहा कि केरल ने अतीत में कई भयानक सांप्रदायिक दंगे और संघर्ष देखे हैं, लेकिन एलडीएफ सरकार के सख्त रुख की वजह से ऐसे हालात खत्म हो गए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली ताकतों के बारे में जनता को जागरूक करने की जरूरत है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

मोदी मॉडल पर भड़के केरल सीएम, कहा- मुसलमानों को बनाया जा रहा दूसरे दर्जे का नागरिक!
