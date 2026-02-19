'Kerala Story 2 के झूठे नैरेटिव को संघ से...'; सीएम विजयन ने फिल्म को बताया केरल के खिलाफ साजिश

Pinarayi Vijayan on The Kerala Story 2: विवादित 'द केरला स्टोरी-2' फिल्म की केरल में संभावित रिलीज से पहले सियासत गरमा गई है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म पर राज्य की छवि खराब करने और धर्मनिरपेक्ष परंपरा को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरएसएस व दक्षिणपंथी संगठनों पर झूठा नैरेटिव फैलाने का भी आरोप लगाया.
Trending Photos
The Kerala Story 2 Row: केरल में अपकमिंग विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी-2' की संभावित रिलीज से पहले सियासी बहस तेज हो गई है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर चिंता जताते हुए फिल्म निर्माताओं पर गंभीर आरोप लगाए. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि 'दे केरला स्टोरी 2' के पहले हिस्से को राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने और उसकी धर्मनिरपेक्ष परंपरा को कमजोर करने की मंशा से बनाया गया था.
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में पिनराई विजयन ने सवाल उठाया कि समाज में विभाजन और नफरत फैलाने के लिए बनाई गई "जहरीली कृतियों" को स्क्रीनिंग की इजाजत कैसे दी जा रही है, जबकि 'बीफ' जैसी फिल्म को एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाने से रोक दिया गया था. उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले दोहरे मानदंड की ओर इशारा करते हैं.
इस मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राष्ट्रीय स्वंय संघ और दक्षिणपंथी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया. पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि संघ परिवार से जुड़े संगठन और लोगों ने 'द केरला स्टोरी' में दिखाई गई झूठी और मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं और आपसी सहमति से हुई शादियों को भी सांप्रदायिकता और जबरन धर्म परिवर्तन के उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आगे कहा कि कुछ ताकतें केरल को एक दुश्मन की नजर से देखती हैं, जबकि यह राज्य ऐसा है जहां सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और अलग-अलग समुदायों के बीच आपसी सम्मान की परंपरा रही है. उन्होंने ऐसे लोगों को राज्य के दुश्मन बताते हुए आरोप लगाया कि वे क्षेत्र की शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
पिनराई विजयन ने कहा, "हमें मिलकर उन कोशिशों को खारिज करना होगा, जो केरल जैसे धार्मिक सौहार्द वाले राज्य को दुनिया के सामने आतंकवाद के हब के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि झूठे प्रचार के जरिए सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर न होने दिया जाए और सेक्युलरिज्म व भाईचारे के मूल्यों को बनाए रखा जाए.
गौरतलब हो कि निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी विवादित 'Kerala Story 2: Goes Beyond' फिल्म का टीजर 30 जनवरी को जारी किया गया था. फिल्म के टीजर में दावा किया गया है कि यह फिल्म कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इतना ही नहीं, फिल्म समुदाय विशेष के लड़कों को महिलाओं को टार्गेट करने और उनका धर्मांतरण कराने के मिशन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि धर्मांतरण के जरिये भारती डेमोग्राफी बदलना मकसद है. इस फिल्म की मंशा और एक राज्य को लेकर लगातार पेश की जा रही कहानी से निर्माताओं की मंशा संदेह के घेरे में है.
यह भी पढ़ें: सरकारी निर्माणाधीन भवन में तरावीह की नमाज़; खतरे में सनातन बोलकर विरोध में उतरे लोग