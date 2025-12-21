उत्तराखंड में कलमा विवाद के बाद स्कूलों में गीता श्लोक अनिवार्य, सीएम धामी का नया फरमान

Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में हालिया दिनों हिंदूवादी संगठनों की ओर से स्कूलों में कथित तौर पर कलमा पढ़वाने को लेकर हंगामा कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं, अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक विवादित फैसला किया है. इसकी खबर सामने आते ही अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है.

दरअसल, धामी सरकार ने अब उत्तराखंड के सभी स्कूलों में भगवद् गीता को सिलेबस में जोड़ने का ऐलान किया है. हालिया दिनों उधम सिंह नगर के एक प्राइवेट स्कूल में महज कलमा पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया था. जिसके बाद प्रशासन ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई की थी. हालांकि, बाद में स्कूल के प्रिंसिपल गिरीश चंद्र सैनी ने माफी मांगी थी.

सीएम धामी ने स्कूलों में गीता पाठ किया अनिवार्य

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतवार को ऐलान किया कि राज्य के सभी स्कूलों में अब भगवद् गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, इस फैसले का मकसद छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके.

हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में गीता के श्लोकों के पाठ को अनिवार्य किया गया है। यह पहल विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन-दर्शन से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। pic.twitter.com/RbL7UE3E5w — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 21, 2025

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर किए गए एक पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया है. उन्होंने लिखा कि यह पहल बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन के दर्शन से जोड़ते हुए उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गीता के उपदेश छात्रों में आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और सकारात्मक सोच विकसित करने में मददगार साबित होंगे.

कलमा पढ़ने पर विवाद तो अब भगवद् गीता पर जोर क्यों?

वहीं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया. विपक्षी दलों ने सीएम धामी के इस फैसले को एकतरफा बताते हुए मुस्लिम समुदाय को टार्गेट करने का आरोप लगा रहे हैं. इसकी वजह है इसी माह उधम सिंह नगर के एक प्राइव स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा में मुस्लिम बच्चों के कलमा पढ़ने का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने वावेला खड़ा कर दिया था.

यह स्कूल उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी में स्थित है. बच्चों के कलमा पढ़ने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. वीडियो में बच्चों को कलमा पढ़ते देख हिंदू संगठन आग बबूला हो उठे. हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी भारी विरोध करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और मदरसा जैसी ट्रेनिंग बताया था.

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की. स्कूल के प्रिंसिपल गिरीश चंद्र सैनी ने गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और कलमा पढ़ाना तुरंत बंद कर दिया. प्रिंसिपल ने बताया था कि स्कूल में 110 हिंदू बच्चे हैं, जबकि 80 से ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय के पढ़ते हैं. उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि बच्चों में धार्मिक सौहार्द पैदा करने और एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ विकसित करना उद्देश्य था.

यह भी पढ़ें: Bhadohi के अब्दुल रहीम ने दरियादिली से जीता राम भक्तों का दिल, रामलीला के लिए कर दी कीमती जमीन दान