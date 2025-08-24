CM Rekha Gupta Attack: आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद ने क्या-क्या कबूला?
CM Rekha Gupta Attack: आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद ने क्या-क्या कबूला?

Delhi CM Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स राजेश के दोस्त से पुलिस पूछताछ कर रही है. जिसने कई चीजें कबूल की हैं. पैसे देने से लेकर फोन कॉल पर हुई बातचीत की पूरी जानकारी दी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 24, 2025, 08:42 AM IST

CM Rekha Gupta Attack: आरोपी के दोस्त तहसीन सैयद ने क्या-क्या कबूला?

Delhi CM Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश खिमजी के दोस्त तहसीन सैयद से भी पूछताछ की है. जिसमें सामने आया है कि आरोपी ने अपने दोस्त को इस अटैक के बारे में जानकारी दी थी. लेकिन, तहसीन ने इसे मजाक में लिया.

गुजरात के राजकोट का रहने वाला है तहसीन

तहसीन गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, जिसे बापू के नाम से भी जाना जाता है. आरोपी के दोस्त ने पैसा भेजने की बात को भी कबूल किया है. तहसीन का कहना है कि वह राजेश को दस साल के जानता था और राजेश के हिंसक और अजीब रवैया को बखूबी पहचानता था. लेकिन, उसे इस बात पर बिलकुल अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

राजेश ने किया था फोन

राजेश ने तहसीन को फोन किया था और दिल्ली जाने के प्लान के बारे में बताया था. इसके साथ ही पांच हजार रुपये उधार मांगे थे, लेकिन तहसीन ने सिर्फ दो हजार रुपये दिए. राजेश ने तहसीन को बताया कि वह दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से कुत्तों के बारे में बात करने जा रहा है. अगर बात नहीं बनी तो वह हमला कर देगा.

तहसीन ने बताया कि उसने आरोपी की बात को मजाक में लिया और इतनी तवज्जो नहीं दी. यही वजह है कि उसने पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी. हालांकि पुलिस सब कुछ पुख्ता करके चलना चाहती है और यही वजह है कि वह तहसीन के फोन की जांच कर रही है.

पुलिस हिरासत में राजेश

राजेश को पुलिस हिरासत में रखा गया है और पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक तहसीन को आज यानी रविवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. तहसीन को शुक्रवार रात पूछताछ के लिए राजकोट से दिल्ली लाया गया था. जिसके बाद उसके राजेश खिमजी से सामना कराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक सीएम पर हमला करने से पहले दोनों संपर्क में थे.

;