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Falta Protest Clash: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक जहांगीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सरेआम सड़कों पर परेड कराया. इसके बाद बीते मंगलवार (16 जून) को फाल्टा में पूर्व विधायक जहांगीर की पत्नी और समर्थकों ने प्रदर्शन किया और जहांगीर की रिहाई की मांग की. इस दौरान पुलिस और सेंट्रल रिजर्व फोर्स (CRPF) ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए इस संघर्ष के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा आदेश दे दिया है. उन्होंने घटना के आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के प्रावधानों के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया.
मुख्यमंत्री सुवेंदु बुधवार (17 जून) को फाल्टा में जल कल्याण कैंप गए थे. यहां उन्होंने चेतावनी दी कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो गया है, अगर कोई सोचता है कि वह कानून अपने हाथ में लेगा, तो ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, जंगलीपन की इजाजत नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना कहा, "मैंने टीवी पर देखा कि यहां एक माफिया की पत्नी के नेतृत्व में कुछ लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला करने गए थे." इस तरह की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने ने चेतावनी दी, "मैंने एसपी से कहा, वीडियो में दिख रहे लोगों में से कोई भी घर पर नहीं होना चाहिए. उन सभी को कानून के दायरे में लाना होगा."
मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार किसी को नहीं बख्शेगी, जिन लोगों ने पुलिस बल पर हमला किया है, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त करके नीलाम कर दी जाएगी. सबक सिखाया जाएगा कि कोई भी कभी पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला नहीं कर सकता."
गौरतलब है कि बीते मंगलवार को पुलिस ने जहांगीर की कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाया था. इसके बाद जहांगीर की तुरंत रिहाई की भी मांग की गई. इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों ने अलग-अलग इलाकों में सड़कें जाम कर दीं. जैसे-जैसे माहौल धीरे-धीरे गरम होता गया, सेंट्रल फोर्स भी मैदान में आ गईं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया कि कई लोग भाग रहे थे। कुछ लोग पानी में कूदकर तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे थे.