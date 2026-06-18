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जहांगीर की गिरफ्तारी पर फाल्टा में बवाल, प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह के तहत दर्ज होंगे मुकदमे

Falta Protest Clash: पश्चिम बंगाल के फाल्टा में पूर्व TMC विधायक जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. उनकी पत्नी और समर्थकों ने रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिस दौरान पुलिस और CRPF के साथ झड़प हुई. मामले पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 18, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:56 AM IST
जहांगीर की गिरफ्तारी पर फाल्टा में बवाल, प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह के तहत दर्ज होंगे मुकदमे

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