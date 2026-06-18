मुख्यमंत्री सुवेंदु बुधवार (17 जून) को फाल्टा में जल कल्याण कैंप गए थे. यहां उन्होंने चेतावनी दी कि फाल्टा में कानून का राज स्थापित हो गया है, अगर कोई सोचता है कि वह कानून अपने हाथ में लेगा, तो ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी, जंगलीपन की इजाजत नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना कहा, "मैंने टीवी पर देखा कि यहां एक माफिया की पत्नी के नेतृत्व में कुछ लोग पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला करने गए थे." इस तरह की गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने ने चेतावनी दी, "मैंने एसपी से कहा, वीडियो में दिख रहे लोगों में से कोई भी घर पर नहीं होना चाहिए. उन सभी को कानून के दायरे में लाना होगा."