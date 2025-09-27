Advertisement
बरेली हिंसा पर CM योगी ने दिया पहला बयान, अब सपा प्रवक्ता फखरूल हसन ने लगा दी क्लास!

I Love Muhammad Bareilly violence: बरेली में I Love Muhammad पर पुलिस द्वारा मु्सलिम समाज के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया. उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद ने पलटवार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:02 PM IST

बरेली हिंसा पर CM योगी ने दिया पहला बयान, अब सपा प्रवक्ता फखरूल हसन ने लगा दी क्लास!

I Love Muhammad Bareilly violence: उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते शुक्रवार को I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समाज पर पुलिस जमकर लाठी चार्ज की. इस दौरान दर्जनों लोगों के सिर फटे और गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना के बाद राज्य का राजनीतिक पारा हाई हो गई है. बरेली में हिंसा पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि दंगा करने वाले लोगों को सरकार कुचल देगी. 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पलटवार किया है. उन्होंने एक बयान देते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की. फखरुल हसन चांद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है. उन्होंने हाल ही में फतेहपुर स्थित मकबरे पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा हमले का जिक्र किया. साथ ही फखरुल हसन ने बरेली हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर  प्रदेश की सरकार विफल सरकार है, जो कानून व्यवस्था देने में विफल है. 

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बरेली में बीते शुक्रवार को हिंसा हुई, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई. उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार महिला सुरक्षा की ढ़ोल पीटती है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रदेश में बड़े-बड़े माफिया गाड़ियों में घूम रहे हैं. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर एक बयान में कहा कि एक मौलाना भूल गया कि प्रदेश में शासन किसका है, उन्होंने कहा कि वह मौलाना मानता था कि वह धमकी देकर पूरे रास्ते को जाम कर देगा. CM योगी ने कहा कि रास्ते जाम नहीं होंगे ओर न कर्फ्यू लगेंगे. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह ऐसा सबक सिखाएंगे कि दंगा करने वालों की अगली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी. इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ गई है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

CM Yogi on I Love Muhammad, CM Yogi on Bareilly Violence, Fakhrul Hasan on Chand Bareilly Violence

