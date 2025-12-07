राम मंदिर बन गया, अब काशी और मथुरा भी पहुंचेंगे; CM योगी ने दिया विवादित बयान

CM Yogi on Masjid Controversy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी विध्वंस (6 दिसंबर) को जायज ठहराने की कोशिश और इस दिन को ऐतिहासिक बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बाबरी मस्जिद विध्वंस को आपराधिक कृत्य बता चुका है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब काशी और मथुरा भी पहुंचेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान 90 के दशक में लगने वाले विवादित नारों की तरह लग रहा है. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यह नारे आम हो गए थे कि बाबरी मस्जिद तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. इसी प्रकार मुख्यमंत्री योगी ने भी अपने बयान में कहा कि राम मंदिर बन गया है, अब काशी और मथुरा तक पहुंचेंगे. हालांकि इसमें विध्वंस की बात नहीं कही गई थी.

बता दें कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शादी ईदगाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठन यह दावा करते हैं कि इन इस्लामिक स्थलों का निर्माण यहां पर पहले से मौजूद मंदिरों को तोड़कर किया गया था. इसीलिए BJP और हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम समाज से मांग करते रहते हैं कि इन स्थलों को वे हिंदू समाज के हवाले कर दें. हालांकि इन धार्मिक स्थलों का विवाद हाईकोर्ट में चल रहा है.

6 दिसंबर 1992 के दिन उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान मस्जिद की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी तादाद में राज्य पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो गई. मुस्लिम समाज के लोग इस दिन को संविधान के लिए काले दिन और लोकतंत्र पर हमले के रूप में याद करते हैं.