सीएम योगी के शहर में मस्जिद इमाम से दरिंदगी! ऑटो ड्राइवर ने कुर्ता फाड़ा, FIR दर्ज

Gorakhpur News Today: देश के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ती जा रही है. कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां बेगुनाह लोगों को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में हुई एक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. यहां एक इमाम के साथ एक ऑटो ड्राइवर और एक शख्स ने बदसलूकी की.

यह घटना गोरखपुर के तिवारीपुर इलाके की है. यहां पर चिलुआताल थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इलियास के साथ एक ऑटो ड्राइवर और उसके साथी मारपीट और बदसलूकी की. मोहम्मद इलियास यहां के महरीपुर की एक मस्जिद में इमाम हैं. घटना वाले दिन वह तिवारीपुर के इलाहीबाग इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे.

मिली जानकारी के मुताबिक, वह रात लगभग साढ़ दस बजे जब घर लौट रहे थे, तभी सूरज कटरा चौराहे पर एक अज्ञात ऑटो ड्राइवर ने फुल स्पीड में आकर उनके सामने ब्रेक लगा दिया. अचानक ऑटो को सामने देखकर मस्जिद के इमाम मोहम्मद इलियास अपनी बाइक से लड़खड़ा कर गिर गए. जब उन्होंने ऑटो ड्राइवर से इसकी शिकायत की तो वह भड़क गया.

इतना ही नहीं ऑटो ड्राइवर और उसके साथ बैठे एक दूसरे शख्स ने भद्दी और अपमान जनित भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया. आरोपियों ने इमाम का कुर्ता भी फाड़ दिया. इसके बाद धमकी देते हुए बहुत आराम से मौके से फरार हो गए. मुख्यमंत्री के शहर में इमाम के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी चर्चा का विषय बनी हुई है, जबकि कई लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. देखते ही देखते सैकड़ों लोग तिवारीपुर थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक्शन मोड में आ गई. पुलिस ने पीड़ित इमाम का मेडिकल परीक्षण कराया और मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस अभी तक आरोपी मुख्य आरोपी ऑटो ड्राइवर को पकड़ नहीं सकी है और उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

