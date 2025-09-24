योगी के बयान पर मचा बवाल; हिंदुओं की कम आबादी के लिए इस्लाम को ठहराया जिम्मेदार
योगी के बयान पर मचा बवाल; हिंदुओं की कम आबादी के लिए इस्लाम को ठहराया जिम्मेदार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत पर इस्लाम का हमला होने के बाद से आजादी मिलने तक के दौरान हिंदुओं की आबादी कम हुई है. हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी कम होने की वजह हिंदुओं की हत्याओं को बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:13 PM IST

योगी के बयान पर मचा बवाल; हिंदुओं की कम आबादी के लिए इस्लाम को ठहराया जिम्मेदार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राज्य स्तरीय आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी संकल्प वर्कशॉप के एक आयोजन में इस्लाम धर्म पर निशाना साधते हुए एक विवादित बयान दे दिया. इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वदेशी उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक आयोजन किया गया था. इस आयोजन में सूबे के मुख्यमंत्री ने भारत पर विदेशी आक्रमण का जिक्र करते हुए एक विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि जब इस्लाम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, उस वक्त और उसके बाद भी, वर्ष 1100 तक, भारत में हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी. उन्होंने आगे कहा कि जब 1947 में देश को आज़ादी मिली, तब हिंदू आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी.

इस आंकड़े का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सवाल पूछा कि बताइए, इन 800-900 सालों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी? उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की आबादी न सिर्फ घटी, बल्कि हमारा कृषि उत्पादन भी कम हुआ. उन्होंने आगे कहा कि यह घटती आबादी न सिर्फ आक्रमणकारियों द्वारा मारी गई, बल्कि भूख, बीमारी और तमाम तरह की यातनाओं से भी मरी. 

इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल करना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पर हुए आक्रमणों और राजाओं की राजनीतिक लड़ाइयों को धर्म से जोड़ दिया है. लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम राजाओं द्वारा किए गए हमले को इस्लाम का हमला बता दिया. राजतंत्र में ऐसा ही होता था, जो ताकतवर राजा होते थे, वे दूसरे सम्राज्यों पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते थे. इन युद्धों का धर्म से कोई लेना-देना नहीं था. खास कर भारत के परिप्रेक्ष्य में.

इस बयान के बाद सोशल मीडिया यूजर्स योगी आदित्यनाथ को इस्लामोफोबिक बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए वह इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.  

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

