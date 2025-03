CM Yogi बोले, मुसलमान हिंदुओं के बीच महफूज महसूस करेगा, लेकिन हिंदू मुसलमानों के बीच नहीं!

Yogi on Muslims: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित हैं. उन्होने कहा कि राज्य में हर कोई महफूज है. एएनआई से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके राज्य में अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सौ हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित महसूस करेगा. हालांकि, उन्होंने सौ मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवारों के सुरक्षित होने की संभावना पर सवाल उठाया.

Yogi Adityanath says, "A Muslim family is the safest among 100 Hindu families. They will have the freedom to follow all their religious practices. But can 50 Hindus be safe among 100 Muslim families? No, Bangladesh is an example of this. pic.twitter.com/8dwCmcxuid

— Sami Siddiqui (@siddiquisami23) March 26, 2025