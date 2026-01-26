Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3086599
Zee SalaamIndian Muslimऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान

ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान

Colonel Sophia Qureshi: कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका और लीडरशिप के लिए पहचान मिली थी, उन्हें एक बड़ा मिलिट्री सम्मान दिया जाएगा. उन्हें 2026 के लिए डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल के लिए चुना गया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:10 AM IST

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान

Colonel Sophia Qureshi: आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ था. संविधान ने भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया. इस साल का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इस साल के समारोह में पारंपरिक सेरेमोनियल परेड के बजाय कॉम्बैट परेड होगी. सेना, वायु सेना और नौसेना के जवान अपनी पारंपरिक सेरेमोनियल पोशाक के बजाय अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे. 

परेड में भारतीय सेना की युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें टैंक, तोपखाने, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन युद्ध और वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं. घुड़सवार सेना भी पहली बार कॉम्बैट ड्रेस में दिखेगी. इस बीच 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सुर्खियों में आईं कर्नल सोफिया कुरैशी को 2026 के लिए विशिष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है.

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान, भारतीय सशस्त्र बलों ने देश को हर दिन सटीक और भरोसेमंद जानकारी दी. कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने लगातार मीडिया को सैन्य अभियानों की प्रगति के बारे में बताया. उनकी साफ, शांत और तथ्यात्मक ब्रीफिंग ने न केवल राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पेशेवर सैन्य छवि को भी मजबूत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 बहादुर कर्मियों को उनकी असाधारण बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और बलिदान के लिए वीरता पुरस्कारों को मंज़ूरी दी. इन पुरस्कारों में सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारी और सैनिक शामिल हैं. खास बात यह है कि इनमें से छह वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के प्रति राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है.

पुरस्कार पाने वालों में कई वरिष्ठ और युवा अधिकारी शामिल हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ और नौसेना और वायु सेना के कई अधिकारी प्रमुख हैं. सबसे नोटेबल नामों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम है, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. ग्रुप कैप्टन शुक्ला जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं, जो भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में एक नया अध्याय शुरू करेगा. वीरता पुरस्कारों की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारत लगातार वैश्विक मंच पर अपनी बढ़ती सैन्य क्षमताओं, अंतरिक्ष उपलब्धियों और राष्ट्रीय सुरक्षा कौशल का प्रदर्शन कर रहा है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Colonel Sophia Qureshi

Trending news

Colonel Sophia Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिलेगा बड़ा सैन्य सम्मान
iran news
अमेरिका को ईरान की खुली धमकी, चौराहे पर पोस्टर लगाकर दिया ये खास संदेश
Shakeel Ahmed on Muslim Vote
कांग्रेस मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन...' राहुल गांधी को लेकर शकील अहमद का बड़ा दावा
77th Republic Day 2026
77th Republic Day: क्या कभी पाकिस्तान का नेता बना भारत का चीफ गेस्ट? जानें डिटेल
Pakistan News
मातम में बदला शादी समारोह: आत्मघाती हमला करने वाला निकाला अफगानी नागरिक अब्दुल रहमान
Padma Awards 2026
Padma Award 2026: इन मुस्लिम कलाकारों और रचनाकारों की मेहनत को मिला राष्ट्रीय सम्मान
UP News
बरेली: Republic Day पर उलेमा ने दिया एकता का पैगाम, मदरसों में संविधान पढ़ाने पर जोर
Assam news
गोरिया मुसलमान भूमिपुत्र हैं, फिर क्यों नोटिस? असम में SR से मचा हड़कंप
Assam news
UN में गूंजा असम में बंगाली मुसलमानों पर जुल्म का मुद्दा; BJP सरकार से मांगा जवाब!
Tehran news
ईरान में प्रदर्शन की खौफनाक तस्वीर; उपद्रवियों को स्कूलों-मस्जिदों पर भी टूटा कहर