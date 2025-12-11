Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3037240
Zee SalaamIndian Muslim

निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग करने पर मचा था बवाल

Uttar Pradesh News: शिया समुदाय की मुकद्दस रौजा-ए-फातिमैन में कलर्स की टीम द्वारा धारावाहिक की शूटिंग करने पर विवाद हो गया. शिया धर्मगुरुओं ने इस शूटिंग को लेकर आपत्ति व्यक्त की, जिसके बाद कलर्स की टीम ने आधिकारिक रूप से एक लिखित माफीनामा जारी करके शिया समाज से माफी मांगी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:17 PM IST

Trending Photos

निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग करने पर मचा था बवाल

Uttar Pradesh News: लखनऊ के मुकद्दस रौजा-ए-फतिमैन में टीवी चैनल कलर्स की टीम ने एक धारावाहिक के सीन की शूटिंग की. इसको लेकर शिया समाज में आक्रोश पैदा हो गया और आपत्ति की गई. इसके बाद कलर्स और शूटिंग टीम ने एक लिखित बयान जारी करके पूरे शिया समाज, शिया वक्फ बोर्ड और उलेमा-ए-किराम से माफी मांगी है. साथ ही यह वादा किया है कि आइंदा से वह किसी भी इमामबारे, रौजे पर शूटिंग नहीं करेंगे. 

दरअसल, कलर्स की टीम ने धारावाहिक सहर होने को है की शूटिंग रौजा-ए-फातिमैन में की. इस घटना के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी व्यक्त की थी. वहीं, कलर्स ने एक लिखित माफीनामा जारी करके शिया समुदाय से माफी मांगी है. कलर्स ने कहा कि उनका या उनकी टीम द्वारा कभी भी हजरत फातिमा जहरा की बेहूरमती करने का मकसद नहीं था और न होगा. बयान में आगे कहा कि शूटिंग के दौरान बेहूरमती जैसा कोई काम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद शिया समाज को यह लगता है कि बेहूरमती हुई तो कलर्स और उसकी टीम शिया समाज से माफी मांगती है. 

आखिर में कलर्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिया समाज और शिया धर्मगुरु उनकी माफी को कबूल करेंगे. साथ ही यह आश्वासन दिया कि अगली बार से इस प्रकार की गलती नहीं होगी. बता दें कि शिया समाज में हजरत फातिमा जहरा की बेहद अहमियत है, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्माह में हजरत फातिमा जहरा की बेहद अहमियत है. हजरत फातिमा जहरा, पैगंबर मोहम्मद (स.) की बेटी थी, इसलिए मुस्लिम उम्माद के नजदीक उनका एहतराम अधिक है. यही वजह है कि रौजा-ए-फतिमैन में धारावाहिक की शूटिंग को लेकर शिया समाज में नाराजगी है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Colors Channel Apology Shia Communityminority newsToday News

Trending news

Bangladesh Election 2026
बांग्लादेश चुनाव की उलटी गिनती शुरू! जानें कब घोषित होगा ऑफिशियल शेड्यूल
Pakistan News
बलूचिस्तान में केच जवानों की अंधाधुंध फायरिंग, खाना बनाते वक्त महिला को लगी गोली
Yemen Houthi Leader bdul Malik
सॉफ्ट वॉर का सामना कर रही है मुस्लिम उम्माह, हूती लीडर ने दिया बड़ा बयान
Supreme Court on Shabir Ahmad Shah
सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर ब्रेक, NIA की मांग पर सुनवाई टली
jammu kashmir news
पाक में बैठकर आतंकी जाहिद हुसैन रचता था साजिश, अब जम्मू की SIA ने लिया बड़ा एक्शन
MLA Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए कहां से आ रहा करोड़ों का चंदा,हुमायूं कबीर ने दी जानकारी
Muzaffarnagar news
UP: मदीना मस्जिद के मुअज्जिन से पुलिस वालों ने की गाली-गलौज, CCTV हुआ वायरल
Greater Noida news
UP News: मुस्लिम लड़की ने राहुल के साथ लिए सात फेरे, अब पुलिस से लगा रही है गुहार
Ajmer Dargah Khwaja
अजमेर दरगाह की दरगाह पर इस तारीख से होगा उर्स का आगाज, 25 तोपों से दी जाएगी सलामी
chhattisgarh news
इमरान के सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, ब्राह्मण समाज की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन