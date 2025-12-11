निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग करने पर मचा था बवाल

Uttar Pradesh News: लखनऊ के मुकद्दस रौजा-ए-फतिमैन में टीवी चैनल कलर्स की टीम ने एक धारावाहिक के सीन की शूटिंग की. इसको लेकर शिया समाज में आक्रोश पैदा हो गया और आपत्ति की गई. इसके बाद कलर्स और शूटिंग टीम ने एक लिखित बयान जारी करके पूरे शिया समाज, शिया वक्फ बोर्ड और उलेमा-ए-किराम से माफी मांगी है. साथ ही यह वादा किया है कि आइंदा से वह किसी भी इमामबारे, रौजे पर शूटिंग नहीं करेंगे.

दरअसल, कलर्स की टीम ने धारावाहिक सहर होने को है की शूटिंग रौजा-ए-फातिमैन में की. इस घटना के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी व्यक्त की थी. वहीं, कलर्स ने एक लिखित माफीनामा जारी करके शिया समुदाय से माफी मांगी है. कलर्स ने कहा कि उनका या उनकी टीम द्वारा कभी भी हजरत फातिमा जहरा की बेहूरमती करने का मकसद नहीं था और न होगा. बयान में आगे कहा कि शूटिंग के दौरान बेहूरमती जैसा कोई काम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद शिया समाज को यह लगता है कि बेहूरमती हुई तो कलर्स और उसकी टीम शिया समाज से माफी मांगती है.

आखिर में कलर्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिया समाज और शिया धर्मगुरु उनकी माफी को कबूल करेंगे. साथ ही यह आश्वासन दिया कि अगली बार से इस प्रकार की गलती नहीं होगी. बता दें कि शिया समाज में हजरत फातिमा जहरा की बेहद अहमियत है, बल्कि पूरे मुस्लिम उम्माह में हजरत फातिमा जहरा की बेहद अहमियत है. हजरत फातिमा जहरा, पैगंबर मोहम्मद (स.) की बेटी थी, इसलिए मुस्लिम उम्माद के नजदीक उनका एहतराम अधिक है. यही वजह है कि रौजा-ए-फतिमैन में धारावाहिक की शूटिंग को लेकर शिया समाज में नाराजगी है.