Sonipat दो समुदायों के बीच भयानक मारपीट, 25 लोग घायल; सिक्योरिटी फोर्स तैनात

Sonipat News: हरियाणा के सोनीपत ज़िले के जाजल गांव में दो समुदायों के बीच सोमवार की रात झड़प हो गई. इस हिंसक झड़प में करीब 25 लोग घायल हो गए. हालात पर कंट्रोल पाने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यमुना नदी किनारे रहने वाले एक समुदाय और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ. बताया जा रहा है दो युवकों के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बवाल में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया. इस घटना में करीब दो दर्जन पुरुष और महिलाएं घायल हो गईं.

घायलों में एक पांच साल की बच्ची भी शामिल है. सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

जानकारी के मुताबिक, दो युवक यमुना नदी किनारे बसे जाजल गांव से बाइक पर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी ने एक मुस्लिम शख्स को टक्कर मार दी. आरोप है कि दोनों युवक नशे में थे और वह पीड़ित से बहस करने लगे. इस दौरान उन्होंने खूब गाली-गलौज की. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और झगड़ा मारपीट में बदल गया.

घटना के बाद पूरे जाजल गांव में तनाव का माहौल बन गया. हालात को देखते हुए पुलिस ने गांव में मोर्चा संभाल लिया है. प्रभावशाली लोग और गांव के बुजुर्ग दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने में जुटे हैं.

पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात है.