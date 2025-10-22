Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2970897
Zee SalaamIndian Muslim

Sonipat दो समुदायों के बीच भयानक मारपीट, 25 लोग घायल; सिक्योरिटी फोर्स तैनात

Sonipat News: सोनीपत के जाजल गांव में दो समुदाय के बीच भारी विवाद हुआ है. जिसके बाद इलाक में भारी सिक्योरिटी फोर्स तैनात है. इस विवाद में 25 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 22, 2025, 12:17 PM IST

Trending Photos

Sonipat दो समुदायों के बीच भयानक मारपीट, 25 लोग घायल; सिक्योरिटी फोर्स तैनात

Sonipat News: हरियाणा के सोनीपत ज़िले के जाजल गांव में दो समुदायों के बीच सोमवार की रात झड़प हो गई. इस हिंसक झड़प में करीब 25 लोग घायल हो गए. हालात पर कंट्रोल पाने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यमुना नदी किनारे रहने वाले एक समुदाय और दूसरे समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ. बताया जा रहा है दो युवकों के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बवाल में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया. इस घटना में करीब दो दर्जन पुरुष और महिलाएं घायल हो गईं.

घायलों में एक पांच साल की बच्ची भी शामिल है. सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे शुरू हुआ विवाद?

जानकारी के मुताबिक, दो युवक यमुना नदी किनारे बसे जाजल गांव से बाइक पर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी ने एक मुस्लिम शख्स को टक्कर मार दी. आरोप है कि दोनों युवक नशे में थे और वह पीड़ित से बहस करने लगे. इस दौरान उन्होंने खूब गाली-गलौज की. इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और झगड़ा मारपीट में बदल गया.

घटना के बाद पूरे जाजल गांव में तनाव का माहौल बन गया. हालात को देखते हुए पुलिस ने गांव में मोर्चा संभाल लिया है. प्रभावशाली लोग और गांव के बुजुर्ग दोनों समुदायों के बीच शांति बहाल करने में जुटे हैं.

पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Communal tensionmuslim newssonipat news

Trending news

Ashfaqullah Khan
क्या है काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसके महानायक अशफाक़ उल्लाह की है आज जयंती?
Communal tension
Sonipat दो समुदायों के बीच भयानक मारपीट, 25 लोग घायल; सिक्योरिटी फोर्स तैनात
Sambhal
Sambhal में पटाखे छोड़ने पर विवाद, दो समुदायों में खूब चले लाठी-डंडे और पत्थर
iran
Iran:स्ट्रैपलेस ड्रेस और खुला सिर, प्रो-हिजाब नेता की बेटी की शादी;भारी विवाद: VIDEO
Saudi Arabia
क्या है कफाला सिस्टम, जिसके सऊदी अरब में खत्म होने से कर्मचारियों में है खुशी की लहर
Ram Gopal Varma
Ram Gopal Varma के गाजा वाले पोस्ट पर लोगों ने क्या कहा? अत्याचार का उड़ाया था मजाक
india
Afghanistan से भारत के रिश्ते हो रहे बेहतर, दिल्ली ने उठाया एक और बड़ा कदम
Delhi News
दिल्ली दंगों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- और ज्यादा उलझ गया मामला
Bihar News
VIP की सियासत में 'मुस्लिम मिसिंग'! सहनी बोले- 'नहीं मिला मुनासिब मुस्लिम चेहरा'
Dhanbad News
धनबाद मेले में फायरिंग, जिला परिषद के पूर्व सदस्य अब्दुल मन्नान गिरफ्तार, बंदूक जब्त