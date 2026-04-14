जम्मू-कश्मीर में गौ-रक्षकों का आतंक, तनवीर अहद की हत्या पर CM उमर अब्दुल्ला ने कर दी ये मांग

Jammu Kashmir News: उत्तर भारत के कई राज्यों में कथित गौ-रक्षकों के आतंक अब मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर तक पहुंच चुका है. हाल ही में जम्मू के रामबन जिले में गौ-रक्षकों ने 25 वर्षीय तनवीर अहमद चोपन की गाड़ी पर हमला किया. तनवीर की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं, इस मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंहा से मांग की है कि तनवीर अहमद की हत्या में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. रामबन की घटना के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी विरोध प्रदर्शन और तनाव का माहौल बन गया है, जिसके बाद इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अनंतनाग में एक जनसभा में तनवीर अहमद की हत्या बयान दिया. उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की गुंडागर्दी और 'जंगल राज' शायद कहीं और चलता हो, लेकिन यहां इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कुछ समूह जानबूझकर माहौल को अस्थिर करने और 'मज़हबी फसाद' (धार्मिक संघर्ष) भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसी कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देगी. इसके साथ ही उपराज्यपाल से आग्रह किया कि मजहबी फसाद भड़काने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए.

मृतक तनवीर उखराल तहसील के मुंडखाल पोगल के रहने वाले थे. वह अपनी टाटा मोबाइल गाड़ी में एक दुधारू गाय और दो बछड़ों को ले जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर गौ-रक्षकों ने हमला किया. आशंका जताई जा रही है कि हमले के दौरान तनवीर अहमद पास ही बह रही एक तेज़ धार वाली नदी में गिर गए. फिलहाल इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.