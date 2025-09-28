Cong MP Imran Masood ने की उलेमा से बड़ी गुजारिश; I Love Muhammad से जुड़ा है मामला

Cong MP Imran Masood on I Love Muhammad: कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने उलेमा से अपील की है कि वह 'आई लव मुहम्मद' प्रोटेस्ट को लेकर कुछ कदम उठाएं और जो नफरत का माहौल बन रहा है उसे कम करने की कोशिश करें.
Cong MP Imran Masood on I Love Muhammad: आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट को लेकर बरेली में भारी हंगामा हुआ, इस मामले में आठ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई. जिसमें, मशहूर मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल हैं. अब इन प्रोटेस्ट्स को लेकर सहारनपुर से कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का बयान आया है. उन्होंने इस दौरान उलेमा से बड़ी अपील की है.
इमरान मसूद ने कहा कि मस्जिदें नमाज के लिए हैं और कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद (स.अ) के लिए मोहब्बत नहीं है. जो लोग मोहम्मद (स.अ) की मोहब्बत नहीं रखता, वह मुसलमान नहीं हो सकता. मैं भी आप से मुहब्बत करता हू. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सड़कों पर आकर ऐसा काम करें. ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है और इससे बचना चाहिए.
शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने उलेमा से भी अपील की. उन्होंने कहा कि मैं उलेमा से अपील करता हूं कि आप आगे आकर इस चीज़ को रोकिए. एक तरफ आई लव मुहम्मद तो दूसरी तरफ लखनऊ में आई लव बुलडोजर. आप मिलकर ये खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो. इसके पीछे कौन लोग हैं, हमें इन्हें पहचानना होगा.
उन्होंने आगे कहा कि यह नफरत का माहौल अल्लाह-अल्लाह करके खत्म हो रहा है और इसे फिर से ज़िंदा नहीं किया जाना चाहिए. आप (स.अ) जिन्होंने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया उनके नाम पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए.
इमरान मसूद ने कहा कि ये सरकार मुसलमानों पर तो कार्रवाई करती है. ये सरकार मुसलमानों को टारगेट करने का काम करती है. इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है. लेकिन, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन चीजों से परहेज करें, जिन चीजों से नफरत पैदा होती है.