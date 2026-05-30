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वकील मोइनुद्दीन हत्याकांड मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन; मुजाहिद और महबूब को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

Congress Action On Advocate Khwaja Moinuddin Murder Case: हैदराबाद में वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों की पैरवी करने वाले वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, संपत्ति विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई थी. इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कांग्रेस ने आरोपियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 30, 2026, 12:15 PM IST

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वकील मोइनुद्दीन हत्याकांड मामले में कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन; मुजाहिद और महबूब को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

Congress Action On Advocate Khwaja Moinuddin Murder Case: तेलंगाना के हैदराबाद में वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से आजाद कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले जाने-माने वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. अब-तक इस मामले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी, जिसमें मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान पर 15 लाख रुपये देकर वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम कांग्रेस के नाता हैं. कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बाप-बेटे को पार्टी से निलंबित कर दिया है. 

तेलंगाना कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष मल्लु रवि ने शुक्रवार (29 मई) को कांग्रेस पार्टी से आरोपी बाप-बेटे मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान के निलंबन की घोषणा की, क्योंकि इन दोनों पर वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है. 

वकील ख्वाजा मोईनुद्दीन को बीते 23 मई को एक तेज रफ्तार कार द्वारा जानबूझकर कुचलकर हत्या कर दी गई. मोइनुद्दीन की हत्या तब हुई, जब वह हैदराबाद के नापल्ली स्थित अपने घर से रोजाना की तरह तैराकी के लिए निकल रहे थे, जैसे ही उन्होंने सड़क किनारे खड़ी अपनी कार का गेट खोलकर अंदर बैठने की कोशिश की, उसी दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आकर वकील मोइनुद्दीन को टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से वह कुछ दूर जाकर गिरे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. अब इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता समेत सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. 

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गौरतलब है कि वकील मोईनुद्दीन और कांग्रेस नेता मुजाहिद आलम खान, उनके पिता महबूब आलम खान के बीच वक्फ की संपत्ति और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद चल रहा था. दोनों पक्षों के बीच सिविल, क्रिमिनल और वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा था. इसी कड़ी में कांग्रेस नेता मुजाहिद आलम खान और उनके पिता महबूब आलम खान उनके बेटे ने वकील ख्बाजा मोइनुद्दीन की हत्या की साजिश रची और 15 लाख रुपये में उनकी सुपारी दे दी.

इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आदमियों की तलाश की और एक टीम बनाकर हत्या को अंजाम दिया गया. इससे पहले वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन की लगभग एक महीने तक डेली लाइफ की रेकी की गई थी. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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