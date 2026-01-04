असम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां तेज, इमरान मसूद को दी गई बड़ी जिम्मेदारी

Assam Assembly Election: इस वर्ष असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस पार्टी ने सांसद इमरान मसूद को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है. स्क्रीनिंग कमेटी ही उम्मीदवारों के नाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रिकमेंड करती है.

सांसद इमरान मसूद ने असम में होने वाले अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? उन्होंने आगे कहा कि अगर आपकी सीमा सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा देना चाहिए. इमरान मसूद ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को लेकर कहा कि केंद्र सरकार की बांग्लादेश को लेकर चुप्पी ठीक नहीं है. वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है.

सांसद इमरान मसूद ने असम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त होने पर कहा कि उन पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

वहीं, भाजपा दावा कर रही है कि राहुल गांधी से कांग्रेस का भरोसा उठ गया है. इसको लेकर सांसद इमरान मसूद से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

सांसद इमरान मसूद से बांग्लादेशी क्रिकेटर को KKR से रिलीव किए जाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई. इस पर उन्होंने कहा कि KKR से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन भारत सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस पर चुप्पी क्यों है? BCCI से सवाल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेला गया?